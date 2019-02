Traditionsklub i kæmpe kontraktkaos

Næstved har ikke overholdt reglerne for registrering af nye spillere og risikerer, at to lejesvende skal retur til de klubber, der ejer dem – Disciplinærinstansen skal afgøre sagen snarest

1. divisionsklubben Næstved er havnet i et ganske bizart kontraktkaos.

Historien er den, at klubben før transfervinduet lukkede med udgangen af januar ønskede at leje Tobias Arndal i AC Horsens og Jeppe Illum i Vendsyssel.

To spillere, der reelt var i overskud i de to superligaklubber. Derfor var både Horsens og Vendsyssel interesserede i at spare en del af lønnen og sende spillerne på græs i 1. division.

Men det kan i værste fald ende med, at de to spillere slet ikke kommer til at tørne ud for Næstved her i foråret, fordi klubben har begået en brøler i forbindelse med papirarbejdet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Næstved ikke – før transfervinduet lukkede – registreret de to spillere i det såkaldte Club Office system som alle klubber ellers har pligt til, når de henter en ny spiller.

Næstved fik først registeret spillerne halvandet døgn efter transfervinduet var lukket, og på trods af, at klubben har fået de to spilleres spillercertifikater, er de endnu ikke spilleberettigede, fordi klubben ikke har indberettet dem i tide i systemet.

Næstved-direktør Jacob Gregersen ønsker ikke at udtale sig om det kontraktkaos, som klubben er havnet i, fordi Tobias Arndal og Jeppe Illum ikke er blevet registreret i tide, da de kom på lejeaftaler. Foto: Anders Brohus.

- Der er tale om en personalesag, som vi ikke ønsker at udtale os yderligere om. Vi venter lige nu på en afgørelse fra Disciplinærinstansen, siger Næstveds direktør, Jacob Gaxe Gregersen, til Ekstra Bladet.

De to spillere var med klubben på træningslejr i Tyrkiet, de har spillet træningskampe og står opført på klubbens hjemmeside som en del af 1. divisionstruppen. Men de er altså endnu ikke spilleberettigede til at trække den grønne trøje over hovedet, når Næstved i den kommende weekend møder 1. divisions tophold fra Viborg.

Sagen ligger lige nu hos Disciplinærinstansen, der skal afgøre sagen.

- Vi håber inderligt på en afgørelse i sagen inden forårsstarten her i weekenden, siger Jacob Gaxe Gregersen.

Hvis Næstved ikke får tilladelse til at bruge de to spillere, bliver de sendt retur til henholdsvis Horsens og Vendsyssel.

