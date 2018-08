Transfer-aktivitet venter i Silkeborg

Michael Hansen er Silkeborgs nye træner, og 'Handske', der også har en fortid i klubben som spiller, har indtil videre hentet seks point i tre kampe.

Nu handler det så for Silkeborg om at bygge på og få helt styr på, hvilke spillere der skal spille Silkeborg op i toppen af NordicBet Ligaen, så klubben kan spille med om oprykning.

Og det arbejde er godt i gang.

Klubben har forlænget med den lovende 18-årige Sebastian Jørgensen, og mere trupnyt kan være på vej, varsler træner Michael Hansen.

Han nævner ikke konkrete navne, men både Casper Sloth og Davit Skhirtladze er spillere, som meget vel kan være andre steder, når transfervinduet lukker.

- Jeg tror også, at der kommer til at ske noget hos os, og det skal vi forberede os godt på. Både hvis vi skal have noget ind, eller hvis der er nogle, som skal ud. På holdet har vi et stykke arbejde med at forberede os til den næste kamp mod Fremad Amager, og på ledelsesplan har vi en opgave med at få den trup på plads, som skal spille resten af efteråret færdigt, siger Michael Hansen til Midtjyllands Avis.

Michael Hansen afløste manager Peter Sørensen, der mistede sit job efter nedrykningen fra Superligaen og en dårlig start på sæsonen i NordicBet Ligaen.

SIF ligger aktuelt nummer ni i den næstbedste række med syv point for seks kampe. Senest vandt klubben 3-1 hjemme over Næstved.

