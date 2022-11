Tre gyldne minutter holder liv i Hvidovres jagt på Vejle

Hvidovre IF holder sig til i kampen om førstepladsen.

Godt nok holdt HB Køge længe stand på hjemmebane, da de to klubber søndag mødtes i landets næstbedste fodboldrække, men på tre minutter blev kampen reelt afgjort til Hvidovres fordel.

Gæsterne scorede to gange, og selv om HB Køge scorede et hurtigt mål, så kunne Daniel Aggers tropper ikke gennemføre et comeback.

I stedet scorede Hvidovre til sidst og vandt dermed 3-1. På andenpladsen har klubben ét point op til Vejle Boldklub, der på førstepladsen har en kamp i hånden.

HB Køge mistede samtidig et skridt i kampen for at komme med 1. divisions øverste halvdel, som i foråret skal dyste om oprykning. Klubben er på syvendepladsen med seks point op til Sønderjyske på sjettepladsen.

Søndagens første mål blev scoret efter 67 minutter, da Tobias Thomsen efter et hjørnespark stod rigtigt placeret i feltet og vinklede kuglen i nettet.

Tre minutter senere skubbede Marcus Lindberg nemt en modstander af vejen i HB Køges felt, inden han bragte Hvidovre på 2-0.

Værterne reducerede efter 72 minutter, da Oliver Lassen steg op til et indlæg og headede bolden ind.

HB Køge forsøgte i en slutspurt at slå tilbage, og bolden blev ved en enkelt lejlighed sendt på stolpen. Men Hvidovre jublede til sidst, da Mohamad Fakhri Al-Naser udnyttede et uselvisk oplæg fra Andreas Smed.

I søndagens tidlige kamp snuppede FC Fredericia tre rigtig vigtige point. Klubben, der plejer at være en fast del af toppen i 1. division, slog FC Helsingør med 4-1 og kravlede dermed op på tredjesidstepladsen.

FC Helsingør er på femtepladsen.