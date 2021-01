Tre spillere tager med træneren til Bulgarien

Cheftræneren smuttede torsdag, og nu forlader tre spillere også Fremad Amager i den næstbedste danske fodboldrække.

Alle rejser til samme destination, da de er hevet med til klubben Botev Plovdid i den bedste bulgarske række, hvor Azrudin Valentic er blevet træner.

Fremad Amagers ejer har købt aktiemajoriteten i den bulgarske klub, og derfor foregår der nu en mindre åreladning sydpå.

Det drejer sig om Mario Mladenovski, Reda Rabei og Kevin Höög-Jansson, som fredag er præsenteret som nye spillere i Botev Plovdiv.

- De tre spillere rejste med den tidligere cheftræner til Bulgarien tidligere på ugen og skulle forhandle deres personlige vilkår på plads, oplyser Fremad Amager på sin hjemmeside.

Fremad Amager-direktør Allan Ravn var forberedt på at tage afsked med enkelte spillere i truppen.

- De tre spillere, der rejste med til Bulgarien for et par dage siden, har alle fået muligheden for at afprøve et nyt eventyr. Transfervinduet er åbent, og det er naturligt med afsked af spillere.

- Det er selvfølgelig en lidt anden situation i dette tilfælde med klubskifterne, og vi har derfor haft tid til at forberede os på de positioner, hvor der skal hentes erstatninger ind.

- Det er spændende for dem alle tre, og vi ønsker dem held og lykke med deres ophold i bulgarsk fodbold, siger Allan Ravn.

Angriberen Rabei var den mest profilerede og etablerede Fremad Amager-spiller efter halvandet år i klubben.

Forsvarsspilleren Höög-Jansson fik et enkelt år holdet siden sit skifte fra svensk fodbold.

Mladenosvki var plaget af småskader i efteråret og nåede kun at spille en håndfuld kampe siden sin ankomst.