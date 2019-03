Truende konkurs: Spillerne har ikke fået løn - endnu

Opdateret klokken 09.50: Carsten Salomonsson oplyser til Ekstra Bladet, at FC Roskilde fortsat mangler at rejse to millioner kroner for at sikre en redning. Forhandlingerne pågår dog fortsat frem mod klokken 16 fredag eftermiddag.

De holder vejret i Roskilde i dag.

Byens lokale klub, FC Roskilde, kæmper for livet, og der skal findes 3,5 millioner kroner, hvis ikke den truende konkurs skal blive en realitet.

Den indsatte ejer, Carsten Salomonsson, havde egentlig sat torsdag som deadline for en løsning, men fredag morgen har spillerne ikke fået løn, som de ellers burde, oplyser han til Ekstra Bladet. Alligevel arbejdes der videre i kulissen.

- Spillerne har ikke fået løn her til morgen, men hvis det, vi arbejder på lige nu, går i orden, så får de løn senere i dag.

- Hvis det går i orden nu, så er der ingen ko på isen. Så er vi fremtidssikret, siger Carsten Salomonsson, der skal sørge for lønudbetaling inden kl. 16 fredag.

Han ønsker ikke at stå i samme situation som den seneste uges tid, hvor nøglefolk i klubben har forhandlet både dag og nat for at skaffe de fornødne midler.

- Vi kommer ikke til at stå i samme situation igen om en måned. Det er simpelthen for psykisk og fysisk hårdt for alle, siger han.

Forhandlingerne med den potentielle investor startede klokken 8.15 fredag. De forhandlinger skal munde ud i en aftale, hvis ikke klubben skal give op.

- Hvis det ikke lykkes, så er det klart, at så er vi under konkurs, siger Carsten Salomonsson, der vil alliere sig med en advokat, inden de nærmere beslutninger omkring en konkurs bliver truffet.

Carsten Salomonsson har hele tiden været optimistisk i forhold til at finde en løsning. Også torsdag - indtil en mulig investor sprang fra.

- Vi har forhandlet med nogle indtil i går, som sprang fra. Men vi har fået en mulighed nu, som vi arbejder stenhårdt på, siger han.

Er det sidste skud i bøssen?

- Det er sindssygt svært at sige, for hvis der er en, der ringer nu, så er det ikke sidste skud, men det er den, vi kører stenhårdt på, siger han og oplyser, at der i så fald vil være to-tre investorer i redningsplanen.

Hvis det hele falder i hak, vil han selv lægge fire-fem millioner for Bo Tue Knudsens aktiemajoritet på 82 procent. De to indgik tidligere på måneden en betinget handel.

Kan ende med pointstraf

Ender FC Roskilde med at blive erklæret konkurs, så åbner det for en række scenarier i landets næstbedste række. Indtil videre skal klubben dog spille videre i 1. division, selvom man opgiver en redning.

Det fortæller Peter Ebbesen, der er turneringschef i Divisionsforeningen.

- Hvis en klub bliver dekreteret konkurs, så sker det juridisk i skifteretten. Det er ikke nok, at de bare erklærer sig selv konkurs, eller at en kreditor gør det. De skal dekreteres konkurs i retten.

- Først når det er sket, kan vi tage en klub ud af turneringen og taberdømme dem. Der skal ske en domsfældelse, før vi kan gøre det, fortæller Peter Ebbesen og understreger, at han udtaler sig i generelle vendinger og ikke konkret om enkelte klubbers situation.

En juridisk konkurs vil betyde, at FC Roskilde trækkes ud af rækken, taberdømmes 0-3 i resten af kampene og bliver tvangsnedrykket to rækker.

Skulle FC Roskilde erklære sig selv konkurs, slipper de dog ikke helt for straf.

- Der er også en mellemting, hvor man erklærer sig selv konkurs. Så taber man seks point, og hvis man så senere får godkendt en redningsplan, så taber man faktisk yderligere tre point. Så der kan godt være en situation, hvor en klub taber ni point og alligevel bliver reddet, fortæller Peter Ebbesen.

Den situation vil potentielt åbne for en farceagtig situation, hvor FC Roskilde kan ende med at stille med et noget amputeret hold.

- Man skal altid stille op. Det er så med bedst mulige hold. Så hvis man står i en situation, hvor alle kontraktspillere siger, at de ikke vil spille, så længe de ikke får løn, så må man fylde op nedefra og spille med dem, man har, siger Peter Ebbesen.

Christian Lønstrup skal forsøge at holde sammen på spillertruppen i den økonomisk trængte klub. Foto: Ritzau Scanpix

Spilleren kan skifte

Manglende hyre til den 1. vil stille spillerne i en helt særlig situation. Hvis en klub ikke kan betale løn til tiden, så er spillerne i princippet fritstillet efter tre dage.

Det skete for Lyngby Boldklubs spillere i februar sidste år, hvor blandt andre Mikkel Rygaard valgte at sige farvel og tak for i stedet at slutte sig til FC Nordsjælland. Kvit og frit.

Det vil 1. divisions topscorer, Emil Nielsen, og resten af holdkammeraterne således også kunne, hvis ikke de økonomiske problemer løses. Også selvom transfervinduet er lukket for længst.

- Hvis man kommer i en situation, hvor ens kontrakt er blevet misligholdt, så har man en særstilling i forhold til transferreglerne. Så selvom vinduet lukkede 31. januar, så vil spillerne frit kunne tegne ny kontrakt med andre klubber, fortæller Peter Ebbesen.

FC Roskilde er i øjeblikket nummer ni i 1. division. Ni point fra playoff om oprykning og fire point over nedrykningsstregen.

Ekstra Bladet følger udviklingen i sagen...

Emil Nielsen (tv) er topscorer i 1. division og sandsynligvis interessant for andre klubber, hvis han kan forlade FC Roskilde kvit og frit i tilfælde af konkurs. Foto: Ritzau Scanpix

