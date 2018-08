Ubehagelig sygdom rammer dansk fodboldklub

Der er Roskildesyge i FC Roskilde. Eller i hvert fald noget, der minder om.

1. divisionsklubben skulle efter planen have mødt Greve på udebane onsdag aften i DBU Pokalen, men det opgør er her få timer før kickoff blevet aflyst.

FC Roskilde oplyser på klubbens hjemmeside, at en stor del af truppen er ramt af maveinfluenza, og derfor er det ikke muligt at spille kampen.

Et nyt kamptidspunkt er endnu ikke faslagt.

At det kunne lade sig gøre at rykke kampen skyldes, at såvel Divisionsforeningen som Greve har indvilliget i det.

Til stor glæde for sportschef i FC Roskilde, Anders Theil.

- Det væltede ind med sygemeldinger om opkast og diarré, og til sidst var over en halv trup lagt ned, siger Anders Theil til bold.dk.

- Divisionsforeningen var med på at rykke kampen, hvis vi kunne blive enige med Greve om det. Claus Larsen (Greve-træner, red.) var meget forstående over for os, og det er rigtig god stil af ham og klubben at gå med til det, siger Anders Theil.

Det kommer i kølvandet på en langt fra tilfredsstillende åbning på 1. division for det sjællandske hold.

To nederlag i lige så mange kampe har placeret klubben i bunden af rækken.

Se også: VM-penge regner over dansk fodbold: FCK og Brøndby er topscorere

Se også: Lille dansk klubs store held: Scorer kassen på ukendt VM-spiller