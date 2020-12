Ubesejret tophold føler sig stadig langt fra Superligaen

Viborg FF topper landets næstbedste fodboldrække midtvejs i sæsonen, men både cheftræner Jacob Neestrup og flere af hans spillere advarer mod at tro, at den ene af rækkens to billetter til Superligaen allerede er sikret.

Det siger de efter fredagens udekamp i Helsingør, hvor Viborg lukkede efterårssæsonen af med en 1-0-sejr og dermed sikrede, at der er syv point ned til en ikke-oprykningsplads ved vinterpausen.

- Der er ikke noget, som er afgjort endnu. Man kan ikke bruge det til noget, hvis man kun spiller ét godt halvår, siger cheftræner Jacob Neestrup til klubbens hjemmeside.

Han er dog imponeret af, at holdet er gået ubesejret igennem efterårssæsonens 16 ligakampe.

- Det er en voldsom præstation at stå med 38 point for 16 kampe i en historisk stærk 1. division. Det havde jeg ikke set komme, og det er langt over, hvad vi kan forvente af spillerne. Det er imponerende, at vi ikke har tabt nogen kampe.

- Vi har haft en sund respekt for alle vores modstanderes styrker, og det har gjort, at vi har fået mange point på bankbogen, siger cheftræneren.

Ligatopscorer Sebastian Grønning minder også om, at resultaterne skal fortsætte i foråret, før der er noget at fejre.

- Vi har lagt det i vores egne hænder. Men jeg har også hørt lidt om, at VFF tidligere har haft solide forspring, men alligevel ikke lykkedes til sidst. Så det er fint, at vi nu glæder os rigtig meget, men det må ikke blive en sovepude.

- Det kan så hurtigt gå galt i de ti sidste kampe. For det er dem, som kommer til at afgøre hele sæsonen, siger Grønning til Viborg Stifts Folkeblad.

Fredagens matchvinder, Christian Sørensen, supplerer:

- Vi skal hele tiden huske, at vi kun er halvvejs.

- Det må ikke misforstås, men det giver en form for arbejdsro. Vi har syv point ned, og vi skal nyde, at vi godt ved, at det ikke er sjovt at være de hold, som lige nu er mange point efter os. Men vi skal hente mange flere point, og jeg er sikker på, at vi tager endnu flere skridt fremad i opstarten efter nytår, siger han til avisen.

1. division har samme format som 3F Superligaen. Efter de 22 grundspilskampe deles rækken op i top-6 og bund-6, hvor holdene møder hinanden, så der i alt er 32 kampe i sæsonen.

Esbjerg ligger nummer to i rækken og kan søndag komme op og overvintre med samme pointantal som Viborg i tilfælde af sejr ude over Hvidovre. Silkeborg er nummer tre med 31 point.

Forårssæsonen i 1. division begynder i midten af februar.