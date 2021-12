Ud af mørket efter Hyballa: - En klub i knæ

Jens Hammer Sørensen kiggede måbende på, da skandalerne rullede for fuld udblæsning i Esbjerg fB hen over sommeren.

På afstand hjemme i sin stue kunne han næsten ikke tro sine egne øjne eller ører, da den ene dårlige historie efter den anden ramte nyhedsfladen omkring Peter Hyballa og cheftrænerens arbejdsmetoder i EfB.

- Jeg fulgte med, ligesom resten af fodbolddanmark gjorde. Det var helt surrealistisk at se på, fordi Esbjerg er en stolt og traditionsrig fodboldklub, der betyder så meget for så mange, og alligevel væltede det frem med historier, der ikke så heldige ud. Der var jo Breaking News på Ekstra Bladet hver anden dag i en periode hen over sommeren.

- Men nu har jeg været skolelærer i mange år, så jeg ved, der altid er to sider af en sag. Men jeg vil da medgive, at det lignede et kæmpe kaos, når man stod og kiggede på udefra, siger Jens Hammer Sørensen.

Jens Hammer Sørensen skal have Esbjerg ud af mørket og på rette spor igen efter tornadoen Hyballa. Foto: Ernst van Norde

Den 49-årige kronjyde har i dag fået nøglerne til den vestjyske traditionsklub – sådan nogenlunde da.

Efter balladen med Peter Hyballa og de iltre, amerikanske ejeres optræden i medierne, satte EfB Jens Hammer Sørensen i spidsen for det projekt, der allerede var kuldsejlet på rekordtid under det amerikanske ejerskab.

- Jeg så det som en udfordring at være med til at rette op på en stor klub som Esbjerg. Jeg havde kun ét krav, og det var, at der skulle en ny træner ind. Hvis jeg skulle ind, så skulle det være til en ren begyndelse.

- Jeg ved reelt ikke, om beslutningen var truffet inden, men min første opgave i Esbjerg var at hente vores nye træner, Roland Vrabec, i Billund Lufthavn. Så måtte jeg tage den derfra.

Jens Hammer Sørensen har fået nøglerne til den daglige ledelse af Esbjerg fB. Foto: Ernst van Norde

- Hvilken tilstand var Esbjerg fB i, da du kom ind i sensommeren?

- Det var en klub i knæ. Der er så mange dygtige mennesker i og omkring Esbjerg, men den sommer, de var udsat for, det havde trukket tænder ud. Det var et voldsomt pres at være under for hele organisationen. Det var en naturlig træthed, og turbulensen havde virkelig sat sine spor både på spillertruppen og i administrationen.

- Derfor var min vigtigste rolle at træde ind som en slags lynafleder, og derfor var det vigtigt, at vi fik en ny træner. Jeg ville have, at jeg kunne stille mig op med troværdighed i stemmen og sige, at nu skal EfB i en ny retning. Det er det skønne ved fodbold. Man kan ved ret få ændringer lave ret store strategiske ændringer, siger Jens Hammer Sørensen.

