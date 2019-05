Udskreget som kæmpetalent: Nu genrejser Markus karrieren

Flere tusinde syngende, jublende og råbende fans stod på tribunerne under den nervepirrende Champions League-semifinale mellem Tottenham og Ajax i sidste uge. Kampen blev afgjort med en sejr til Tottenham, da brasilianeren Lucas Moura satte det sidste mål ind i dommerens sjette tillægsminut.

I Danmark sad Fremad Amagers Markus Bay og så kampen på tv.

For bare tre år siden stod han med begge ben solidt placeret på græsbanerne i Amsterdam efter at have skrevet kontrakt med Ajax og med udsigt til kampe som Champions League-gyseren i sidste uge.

- Jeg tænkte, hold da kæft, det ville jeg gerne have været med til, siger den 22-årige Markus Bay.

Søndag spiller han på midtbanen en afgørende 1. divisions kamp for Fremad Amager i de ydmyge omgivelser i Sundby Idrætspark.

En sejr mod Silkeborg kan sende københavner-forstaden et kæmpe skridt nærmere mod Superligaen og sender Markus Bay et skidt tilbage mod topfodbold.

Markus Bay var blot 19 år gammel, da de danske grønne plæner blev skiftet ud med de hollandske. Foto: Olivia Loftlund

Allerede da Markus Bay var 13 år og spillede hos Brøndby, begyndte det for alvor at tage fart. Headhunters fra Manchester City besøgte ham. Flere klubber bejlede efter det unge talent.

Markus valgte at skrive kontrakt med Ajax.

- Da jeg kom til Amsterdam, gik det hele, som det skulle, og jeg blev rykket op før tid på U19. Så er det jo meget nemt at være væk hjemmefra, fortæller Markus, der i dag er 22 år.

Desværre for ham tog karrieren hos Ajax en drejning, som han ikke havde set komme.

- Så ramte skaderne, og lige pludselig var det ikke så sjovt længere. Nu var jeg ikke særlig meget sammen med mine holdkammerater. Det var bare mig og en fysisk træner, der var fokus på. Jeg skulle mange gange kigge mig selv i spejlet og spørge, om det var det her, jeg ville, fortæller Markus Bay.

Dilemmaet fyldte i lang tid Markus' hoved. Han så holdkammeraterne blive dygtigere og dygtigere.

- Jeg havde selvfølgelig en forventning om, at jeg nok skulle komme ovenpå igen, og så ville det hele køre. Jeg havde aldrig prøvet at være skadet før.

Markus Bay har tidligere for de danske klubber i Brøndby og Viborg. Foto: Olivia Loftlund

- Men det gik desværre ikke sådan. I så stor en klub med så mange gode spillere, går det lige pludselig stærkt, når du er skadet. Der er mange, der overhaler dig, som du var bedre end før. Og jeg kom aldrig i den samme form igen, fortæller Markus Bay.

Det var heller ikke kun Markus selv, der var påvirket af at være væk hjemmefra og samtidig ikke kunne præstere det, han ville.

- Mine forældre spurgte mig: Marcus, er det det værd? Vi kan se, du ikke trives. De så bare deres søn være ked af det. Det var ligeså hårdt for dem som for mig.

Derfor blev det også hurtigt besluttet fra Markus' side, at det var bedst at vende snuden mod det danske. Det var bestemt ikke nemt at skulle vinke farvel til et Champions League-klub som Ajax, men grundet den manglende spilletid havde Markus næsten mistet gnisten.

- Jeg skulle hjem og genstarte det hele. Jeg ville gerne finde glæden ved fodbold. Jeg var gået lidt død i at sidde på bænken og egentlig føle, at jeg gør alt, hvad jeg kan, men det rækker ikke rigtig nogen steder, fordi der er nogen, der er bedre end mig.

Nu bor Markus sammen med kæresten Caroline Geisler i Brønshøj. Foto: Olivia Loftlund

Nu er det bare Fremad

Markus Bay sidder på Sundby Idrætsparks stadion i sit blå og hvide træningstøj. Han er skadesfri.

- Jeg kom hertil med det ene mål, at jeg skal spille fodbold igen. Og nu har jeg spillet stort set alle kampe. Der er kommet et helt nyt set-up på holdet, og jeg vidste, det nok skulle gå på et tidspunkt, men der er ingen af os, der havde regnet med, det ville gå så stærkt, og nu ligger vi på tredjepladsen. Vi kan nu selv afgøre, om vi vil i play-off kampe til Superligaen.

Fremad Amager ligger lige nu på tredjepladsen i 1. division og kæmper for en play-off kamp til Superligaen. Foto: Olivia Loftlund

Markus Bay bor nu i Brønshøj sammen med kæresten. Inden han kom til Fremad Amager, havde han spillet for Viborg FF. Og til sommer har han været tilbage i Danmark i to år.

- Jeg har endelig fundet mit niveau igen, selvfølgelig kan jeg stadig udvikle mig. Men jeg er virkelig glad for at være her, jeg er virkelig glad for menneskerne, og det er en lidt mere afslappet stil her sammenlignet med de klubber, jeg har været i tidligere, fortæller Markus Bay.

'VI LAVER DET HELT STORE FUPNUMMER'

Søndag byder på et af 1. divisions helt store opgør, når Silkeborg skal besøge Amager.

Fremad Amager er et hold, der har været gennem den helt store udskiftning, og som nu ifølge både anføreren og målmanden står rigtig stærkt.

- Vi er ved at lave det helt store fupnummer på de andre, hvis vi får sneget os op i top tre. Vi en stærk enhed. Folk kan lide hinanden og lide at bruge tid med hinanden. Vi er nogen, der er lidt specielle, men de fleste er glade, når de kommer, og glade, når de går, fortæller 28-årige Nicklas Dannevang, der har spillet for klubben i halvandet år.

Nicklas Dannevang er holdets målmand sammen med Sebastian John. Foto: Olivia Loftlund

- Vi havde i efteråret en ubesejret stime på ni kampe, og vi har fået en ny rigtig god cheftræner, og det har givet os meget selvtillid og tro på tingene, mener 29-årige anfører, Mads Gabel-Jørgensen.

Cheftræneren er den 48-årige bosnier Azrudin Valentic, der er bosat i Stockholm.

- Han er den dygtigste taktiske træner, jeg har arbejdet sammen med. Der er noget balkan-blod i ham. Alt skal gå efter hans hoved. Og det er meget fint, han er også den klogeste. Vi danskere er så vant til at have pædagoghatten på og skal snakke om alting. Han er ikke vant til at skulle diskutere alting. Det er bare at følge med, fortæller Nicklas Dannevang.

Fremad Amager er en klub med afslappet stemning og en arbejderklub med en trofast fanskare.

Anfører for Fremad Amager, Mads Gabel-Jørgensen. Foto: Olivia Loftlund

- Jeg har spillet i Brønshøj før, og det er lidt det samme med denne her arbejderklub i Københavns forstad. Vi har en holdleder Kim, og en der hedder Jørgen, som kommer her frivilligt.

- Det er frivillige kræfter, som man har det megahyggeligt med. Det er kræfter, der virkelig brænder for klubben, de gør det ikke, fordi det er deres arbejde. De elsker Amager, Fremad Amager og øen. Det er det, der er specielt ved Fremad Amager, fortæller 29-årige anfører, Mads Gabel-Jørgensen.