Udstillet af tophold

Manager-ekspertens Superliga-råd: Ingen vej uden om ham (+)

FC Helsingør konsolidere torsdag aften sin førsteplads i 1. division ved at vinde hjemmekampen mod Esbjerg med 3-0.

Dermed har klubben fra Nordsjælland 27 point for 12 kampe, mens Lyngby følger efter med 23 point for 10 kampe på andenpladsen.

Nederlaget var en kæp i hjulet på Esbjerg, der kæmper for at komme op i top-6 efter den forfærdelige sæsonstart, hvor holdet havde stor uro på trænerposten og lå under nedrykningsstregen.

Esbjerg kom dog til torsdagens kamp i bedre resultatmæssig form end Helsingør, men det billede var ikke til at se på opgøret.

Helsingør var klart bedst og vandt fortjent.

Det var ikke mindst Sebastian Czajkowskis fortjeneste. Han grundlagde sejren ved at score de to første mål.

Allerede i det ottende minut var Czajkowski på spil på riposten til et ellers glimrende skudforsøg. Han hamrede bolden flot i mål via overliggeren til 1-0.

FC Helsingør - her mod Skive - slog Esbjerg med 3-0. (Arkivfoto) Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Helsingør havde chancer til at udbygge i første halvleg, men først ti minutter efter pausen kom 2-0-målet.

Czajkowski var lusket i en god position ved bageste stolpe, hvorfra han nemt kunne sende en perfekt servering i nettet.

Det var bare ikke Esbjergs dag, og på intet tidspunkt var vestjyderne ved at sætte et comeback i gang.

Derimod forduftede det sidste håb i det 74. minut, da Daniel Norouzis hjørnespark sejlede direkte i kassen til 3-0.

Det kunne nemt være blevet 4-0 også, men keeper Jeppe Højbjerg kom i vejen for et par afslutninger i kampens sidste del.

Med den overbevisende sejr revancherede Helsingør sig for de seneste to kampe, hvor det blot var blevet til et point.

Esbjerg kom i den grad ned på jorden efter at have vundet tre af de seneste fire opgør. Holdet har på syvendepladsen tre point op til nummer seks, Nykøbing FC, der har spillet en kamp mindre.

Manager-ekspertens Superliga-råd: Ingen vej uden om ham (+)