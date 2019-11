Uenighed efter overraskende fyring: Står for egen regning

Bestyrelsesformanden og sportschefen i Kolding IF er uenige om, hvorvidt bestyrelsen ville have indflydelse på den fyrede træner Anders Jensens valg af spillere

Der blev løftet et par bryn, da Kolding IF mandag fyrede træner Anders Jensen.

Han var trods alt manden, der førte klubben op i 1. division, hvor det er gået over al forventning.

Men ledelsen ville have noget andet i forhold til klubbens målsætninger, lod den forstå i en pressemeddelelse - en mere udviklende træner.

Anders Jensen selv har påpeget, at bestyrelsen har villet have ham til at spille med bestemte spillere, og bestyrelsesformand Claus Holm-Søberg fortalte tirsdag til bold.dk, at det kun delvist var rigtigt.

- Jeg synes ikke, vi har forsøgt at trække noget ned over hovedet på ham, men vi har haft nogle holdninger til tingene, ja, lød svaret.

Sportschef Niki Zimling er dog ikke helt enig med sin bestyrelsesformand.

- Det står for bestyrelsesformandens egen regning. Det kan jeg jo ikke kommentere.

- Træneren sætter holdet hos os, selvfølgelig. Den er ikke længere, siger Niki Zimling - også til bold.dk.

Trods nederlag i seneste spillerunde ligger Kolding fortsat nummer fire i 1. division.

Næste udfordring for klubben er Skive på udebane efter landskampspausen.

Det er samtidig den sidste spillerunde inden en næsten tre måneder lang vinterpause, hvor Kolding vil gå efter at finde en afløser til Anders Jensen.

