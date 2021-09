Uhyggelige scener: Spiller kollapset

Uhyggelige scener udspillede sig lørdag eftermiddag, da Lyngby var på besøg i Vendsyssel i 1. division.

For efter cirka en times spil faldt hjemmeholdets angriber Wessam Abou Ali om midt på banen i en ellers helt ufarlig situation, hvor Lyngby var ved at foretage en udskiftning.

Hurtigt kom spillere og dommeren over til Abou Ali og der blev tilkaldt assistance fra sidelinjen.

Abou Ali blev lagt i aflåst sideleje, og han havde flere krampetrækninger, inden tonen blev skærpet, og der blev råbt efter en hjertestarter.

Herefter dannede spillerne en beskyttende mur omkring den 22-årige spiller, som man også så det i tilfældet med Christian Eriksen under EM.

En ambulance kom ind på grønsværen, og efter cirka ti minutters behandling på banen kørte den afsted med angriberen, der indtil da havde fået behandling.

Spillerne fra begge hold gik derefter rundt og klappede ad publikum på Nord Energi Arena i Hjørring.

Der er foreløbig ikke kommet officielle meldinger om Wessam Abou Alis tilstand, men der meldes flere steder på de sociale medier, at han var ved bevidsthed, da han blev kørt til hospitalet, og lokalmediet Nordjyske, der var til stede, skriver også, at Abou Ali var vågen.

Wessam Abou Ali kommer fra Aalborg og har fået sin fodboldopdragelse i AaB. Han skiftede for blot to uger siden til Vendsyssel. Foto: Jan Christensen/FrontzoneSport via Getty Images

Det er kun få uger, siden en kamp i 2. division mellem Kolding og FA 2000 måtte afbrydes, da Koldings Ahmed Daghim kollapsede, mens han varmede op.

Han blev kørt på hospitalet, og siden meddelte Kolding, at han efter omstændighederne havde det godt.

Wessam Abou Ali, der har spillet på flere danske ungdomslandshold, kom i sommer til Vendsyssel fra Silkeborg, hvor det ikke blev til meget spilletid.

I juli fortalte han til Midtjyllands Avis, at han følte ubehag, når han dyrkede fysisk aktivitet, og pulsen blev høj. Dengang gennemgik han undersøgelser for at finde ud, hvad ubehaget skyldtes.

Stillingen var 1-1 mellem Vendsyssel og Lyngby, da kampen blev afbrudt. Lyngby skriver på sin hjemmeside, at det endnu ikke er klart, hvornår kampen vil blive færdigspillet.

'Vi vender tilbage, når vi ved mere om genoptagelsen. Vores tanker er naturligvis med spilleren, hans familie, holdkammerater og alle i Vendsyssel FF', lyder det.

