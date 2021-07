Undersøger kaostræner: - Dybt kritisabelt!

Peter Hyballa gav tidligere på ugen sin version af, hvad der er foregået i Esbjerg fB i de forgangne uger siden tyskerens ansættelse.

Den forklaring ligger stadig langt fra meget af det, som Ekstra Bladet og flere andre medier til stadighed bliver ved med at høre fra Vestkysten.

Nu har ledelsen i Esbjerg fB imidlertid hyret et advokatfirma, som skal foretage en ekstern undersøgelse af begivenhederne i 1. divisionsklubben.

- Vi har hyret eksterne rådgivere, som skal få belyst de ting, som pressen har beskrevet, der er foregået i Esbjerg fB. Jeg betragter det som en forsvarlig proces, der skal være med til at klarlægge, hvad der er op og ned i alle de historier, der er kommet frem, siger Brian Knudsen, adm. direktør i Esbjerg fB.

Peter Hyballa afviser mange af de beskyldninger, der er ansat mod ham. Esbjerg fB vil lave en intern undersøgelse af sagen. Foto: Ernst van Norde

Selv om tiltaget lyder lovende, så er Spillerforeningen ikke tilfreds med den måde, som Esbjerg fB vil foretage undersøgelsen på.

- Vi er generelt positivt indstillet overfor klubbens skridt til at få foretaget en advokatundersøgelse til klarlægning af de passerede forhold. Det er dog yderst problematisk, at den facon, man har valgt fra klubbens side til at udføre undersøgelsen, ikke vil give et komplet billede af sagen, siger Michael Sahl Hansen, direktør i Spillerforeningen, til Ekstra Bladet og uddyber.

- Undersøgelsen foretages ud fra en subjektiv tilgang fra klubbens ledelse, og ikke et objektivt grundlag hvor alle spillere vil have mulighed for at komme til orde på lige vilkår. Herudover vil klubbens ledelse ikke garantere anonymitet til medarbejderne, hvilket er dybt kritisabelt, siger Michael Sahl Hansen.

Spillerforeningen mener, at alle medarbejdere burde være sikret anonymitet i forhold til klubbens ledelse, da man ellers frygter for repressalier overfor de spillere, som stiller sig frem.

I forvejen er fire spillere blevet degraderet til klubbens u-trup. Esbjerg fB forklarer beslutningen med sportslige bevæggrunde.

Peter Hyballa forklarer selv 'sammenstødende' med spillertruppen med kulturforskelle. Foto: Ernst van Norde

Spillerforeningen understreger nok engang, at problemerne i traditionsklubben ikke kun drejer sig om få spilleres utilfredsfredshed.

Spillerforeningen har allerede anmeldt EfB til arbejdstilsynet i sagen, og Spillerforeningen går endda så vidt, at man råder sine medlemmer til ikke at deltage i Esbjergs interne undersøgelse.

- Vi har anmeldt forholdene til Arbejdstilsynet, så de kan foretage en undersøgelse, hvor spillerne sikres anonymitet, således de ikke udsættes for mulige repressalier.

- Da klubbens ledelse ikke vil sikre denne beskyttelse af sine medarbejdere i en så alvorlig situation som denne, kan vi ikke anbefale vores medlemmer at deltage i undersøgelsen, siger Michael Sahl Hansen og konkluderer:

- Det er meget positivt, at klubben ønsker at lave en intern undersøgelse, men det skal være betinget af, at alle har lige mulighed for at blive hørt, og er garanteret anonymitet. Det er den eneste måde, hvorpå Esbjerg fB kan sikre sig selv et grundlag for en komplet og retvisende undersøgelse.

Den udlægning af sagen forstår Esbjerg-direktør Brian Knudsen ikke. Han mener ikke, man kan nå til bunds i sagerne med anonymitet.

- Vi er uenige i Spillerforeningens udlægning. Anonymitet duer ikke, når man skal finde ud af, hvad der er op og ned. Vi ønsker, sandheden kommer frem, og at det bliver fortalt til en uvildig rådgiver. Det er helt frivilligt, om man vil deltage, og processen er i mine øjne rimelig og forsvarlig, siger Brian Knudsen.

