Ung spiller faldt om: 'Vi frygtede det værste'

I Vendsyssel fik man et frygteligt flashback til Christian Eriksens kollaps i Parken, da Wessam Abou Ali lørdag eftermiddag pludselig lå i græsset

Der var næppe nogen på Nord Energi Arena, der ikke tænkte på Christian Eriksen, da Vendsyssels Wessam Abou Ali pludselig faldt om under lørdagens 1. divisionskamp mod Lyngby.

For det mindede alt for meget om Christian Eriksens frygtelige uheld under EM-opgøret mod Finland i Parken.

Der blev råbt på hjertestarter, og de to holds spillere dannede ring om den 22-årige angriber, mens hans fik behandling.

- Det er klart, at det var et af de første billeder, der fløj igennem hovedet på ikke bare mig, men nok os alle sammen.

- Vi kan jo alle huske scenerne fra Parken med Christian Eriksen, og med dem in mente var det svært ikke at frygte det værste, siger Vendsyssel-træner Henrik Pedersen til Nordjyske.

Wessam Abou Ali blev hentet i en ambulance efter sit kollaps lørdag eftermiddag. Foto: Privat

En ambulance kørte Abou Ali til hospitalet, hvor det heldigvis blev konstateret, at han 'kun' var blevet ramt af et krampeanfald.

Henrik Pedersen har været i kontakt med Wessam Abou Ali og kunne som resten af vidnerne på Nord Energi Arena i Hjørring glæde sig over de glædelige nyheder.

Ekstra Bladet talte med Vendsyssel-direktør Jacob Andersen godt en time efter Wessam Abou Alis uhyggelige uheld, og han var naturligvis stærkt berørt.

Også han fik et ubehageligt flashback til 12. juni, da den tidligere AaB'er pludselig dejsede om.

- Jeg kom straks til at tænke på det, der skete i sommer. Jeg sad i Parken dengang, siger Jacob Andersen, der er far til landsholdsholdets Joachim Andersen.

Wessam Abou Ali har tidligere optrådt for AaB. Foto: Jan Christensen/Getty Images

Kampen stod 1-1, da Wessam Abou Ali kollapsede efter cirka en times spil. Den blev naturligvis ikke genoptaget, og det er endnu uvist, hvad der skal ske i forhold til den resterende del af opgøret.

Vendsyssel-træner Henrik Pedersen siger til Nordjyske, at hans hold ikke kommer til at spille søndag.