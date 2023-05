Vanvittig afslutning: Det går helt amok

Hold da op for en afslutning på opgøret!

Magnus Fredslunds mål helt til sidst kan med stor sandsynlighed vise sig at være flere millioner kroner værd for Hvidovre IF.

De kan godt begynde at forberede sig til at lege med de store klubber i Superligaen.

Med scoringen tre minutter inde i overtiden sørgede han for, at Hvidovre vandt lørdagens udekamp mod Vendsyssel med 3-2, så oprykningen næsten er en realitet.

Sejren i Hjørring betyder, at Hvidovre på andenpladsen i 1. division kun i den yderste teori kan indhentes af Sønderjyske på tredjepladsen. Vejle er for længst sikret den anden oprykningsplads.

Hvidovre har således et hul på seks point til Sønderjyske, der mangler at spille to kampe. Samtidig er Hvidovres målscore 11 mål bedre end forfølgernes.

Hvidovre-spillerne gik jubelamok, da de scorede til 3-2. Screendump: Viaplay

Det så ellers ud til, at Hvidovre-træner Per Frandsen og hans spillere for anden gang i træk skulle gå skuffede fra banen.

Vendsyssel var foran med både 1-0 og 2-1, som også var stillingen med seks minutter tilbage af kampen.

Hvidovres Marcus Lindberg fik med sit andet mål i kampen udlignet til 2-2 og rettet en smule op på det straffespark, han havde brændt fem minutter efter pausen.

Herefter kom der ellers godt gang i sagerne, og spillet bølgede frem og tilbage.

Alt tydede på, at affæren skulle ende 2-2, men dybt inde i overtiden trillede bolden hen til Magnus Fredslund, der med et fladt skud fra kanten af feltet blev den store Hvidovre-helt.

Det er 26 år siden, at Hvidovre senest spillede i Danmarks bedste fodboldrække. Meget skal gå galt, hvis det ikke skal blive til et gensyn i næste sæson.