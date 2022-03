Vanvittige scener: Kamp afbrudt to gange

Kampen mellem Esbjerg og Lyngby blev afbrudt to gange. De sidste to minutter af kampen stod spillerne nærmest demonstrativt stille inde på banen, indtil uret rundede 90 minutter

Der var masser af dramatik på Blue Water Arena fredag aften.

I 1. divisionskampen mellem Esbjerg og Lyngby gik spillerne i spillertunnellen.

På storskærmen på stadion stod der 'Pyroteknik er ikke tilladt på Blue Water Arena'.

Kampens dommer, Jonas Bøgelund, fortalte TV3 Sport, at spillerne havde forladt banen af sikkerhedsmæssige årsager, fordi der blev kastet fyrværkeri på banen.

Her forlader spillere og dommere banen i Esbjerg første gang.

Spillerne forlod banen efter 38 minutter. Kort inden havde Lyngbys Adam Sørensen først bragt gæsterne i front, og Esbjergs Ísak Óli Ólafsson fik umiddelbart efter målet direkte rødt kort for at frarøve en oplagt scoringschance.

Herefter blev fyrværkeri kastet på banen, og fansene på tribunen fik en advarsel.

Syv minutter senere kom spillerne tilbage på banen, og opgøret blev genoptaget. Der blev lagt ti minutter til første halvleg.

Afbrudt igen

I slutningen af opgøret var den så gal igen. Esbjerg var bagud 0-3, og der blev der igen kastet fyrværkeri på banen.

Dommeren afbrød kampen tre minutter før tid. Esbjergs assistenttræner Rafael van der Vaart var endda så træt af det, at han gik over og prøvede at mane til ro. Han endte dog med at sparke en bold op mod dem.

Spillerne gik igen i spillertunnellen, men kom så tilbage igen.

Da kampen blev genoptaget, udspillede meget bizarre scener sig. Spillerne stod stille og talte sammen. Efter præcis 90 minutter fløjtede dommer Jonas Bøgelund så helt af.

