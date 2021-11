Varm angriber sender Hvidovre til tops

Hvidovre er nyt førerhold i 1. division, efter at holdet lørdag slog Lyngby med 1-0 på hjemmebane i et topopgør.

Den formstærke angriber Tobias Thomsen blev matchvinder i kampens slutfase.

Med sejren har Hvidovre 31 point for 15 kampe på førstepladsen.

Lyngby har 29 point for 15 kampe på tredjepladsen, mens både Fredericia og Helsingør har 29 point for 14 kampe på de omkringliggende pladser.

Helsingør har mandag besøg af netop Fredericia.

Efter en følelsesladet optakt med klapsalver til ære for Hvidovres netop afdøde formand, Martin Krogh-Jensen, leverede holdene en målløs første halvleg.

Der var chancer i begge ender, og Lyngby havde de fleste, men ingen af mandskaberne fik hul på bylden.

Stillingskrigen fortsatte i anden halvleg, hvor spillet bølgede frem og tilbage, men de helt store og åbne chancer udeblev.

Afgørelsen faldt efter 82 minutters spil, hvor frontløber Tobias Thomsen modtog bolden i feltet, vendte rundt på en modstander og sparkede bolden i kassen.

En flot aktion af den brandvarme frontløber, der nu har lavet syv mål i sine seneste fem kampe.

Lyngby forsøgte med et modsvar, men hverken de kongeblå eller hjemmeholdet havde mere at byde ind med.

Anderledes gang i den var der, da midterholdet Nykøbing tidligere på dagen slog bundproppen Hobro med 3-1 på hjemmebane.

Hjemmeholdets 40-årige anfører, Lars Pleidrup, tog efter et kvarters spil en sprint frem i feltet fra sin venstreback og bankede fladt bolden i nettet til 1-0, efter at den store angriber Mathias Kristensen havde lagt den til rette for ham.

Angriberen Kasper Høgh sparkede efter 53 minutter balance i regnskabet efter en flot assist af midtbanespilleren Mathias Haarup, som totalt splittede Nykøbing-forsvaret.

Midtvejs gennem anden halvleg satte Sebastian Koch foden på et skarpt indlæg fra kantkollegaen Nicolai Jessen og bragte igen Nykøbing foran, inden Jessen ti minutter senere lukkede kampen med sin scoring til 3-1.

Nykøbing er nummer fem med 21 point, mens Hobro forbliver sidst med ni point.