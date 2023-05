Vejle Boldklub rykker op i Superligaen

Efter et års fravær er Vejle Boldklub tilbage i Superligaen.

Det er en kendsgerning, efter klubben torsdag aften spillede 1-1 mod Sønderjyske.

Med resultatet topper Vejle Boldklub 1. division med 60 point og har med tre runder igen dermed sikret sig oprykning til landets bedste fodboldrække.

De rødblusede skulle på forhånd blot bruge et enkelt point, før de 1400 medrejsende fans kunne bryde ud i jubel og råbe 'SU-SU-SUPERLIGA', men indtil kort før slutfløjt lignede det, at de ville snuppe alle tre point.

I midten af anden halvleg fik Arbnor Mucolli det hele til at eksplodere med sin scoring til 1-0, og Sønderjyske lignede ikke et hold, der havde et modsvar.

Et kvarter før tid blev der dog åbnet en lille dør på klem, da Vejle blev reduceret til ti mand, efter den bulgarske forsvarsspiller Stefan Velkov fik sit andet gule kort.

Men det var først i de absolut døende minutter, at Sønderjyske fik udlignet efter et drømmehug af Emil Frederiksen.

Herefter forsøgte hjemmeholdet at skabe miraklet, men det var for sent, og derfor kunne Vejle-spillerne få øjeblikke senere bryde ud i vild jubel over at være tilbage i det fine selskab.

Omvendt Sønderjyske tabt et vigtig skridt i jagten på at sikre sig den anden oprykningsplads - og det gør ondt.

For efter 14 år i streg i Superligaen måtte Sønderjyske sidste sommer en tur ned i 1. division, og det begynder så småt at ligne, at de skal tilbringe endnu en sæson i den næstbedste fodboldrække.

Med resultatet ligger de lyseblå nemlig fortsat på en tredjeplads og har nu tre point op til Hvidovre, der tilmed har en kamp i hånden.

Dermed begynder det også at lugte mere og mere af, at Hvidovre kommer til at gøre Vejle selskab i Superligaen. Hvidovre skal i aktion fredag aften, når de gæster Helsingør.

