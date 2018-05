Vejle står med et ben i Superligaen

Næstsidste spillerunde i 1. division skulle afvikles onsdag aften, og her stod Vejle BK over for FC Fredericia. Vejle BK kunne sikre sig direkte oprykning til Superligaen, hvis de vandt, og Esbjerg fB samtidig smed point mod Skive.

Og Vejle BK gjorde sit til det formål. De tog nemlig en sejr på 1-0 mod FC Fredericia. Det var dog faktisk gæsternes spiller, der sørgede for hjemmesejr, da Christian Ege lavede selvmål.

Dermed kunne Vejle BK se mod den anden kamp for at finde ud af, om skæbnen blev bestemt i dag. Esbjerg fB forlængede dog processen, da de tog en sejr på 1-0 ude mod Skive. Anders Dreyer var manden bag målet.

Derfor skal Vejle BK have uafgjort i sidste runde, hvis Esbjerg fB vinder, hvis de skal have direkte oprykning. Vejle BK møder Thisted, mens Esbjerg fB står over for HB Køge.

I kampen er der status quo, da Viborg FF fik 1-1 mod HB Køge efter et brændt straffespark i overtiden, mens Vendsyssel spillede 1-1 mod Nykøbing FC. Vendsyssel FF og Viborg FF har lige mange point, mens HB Køge er to point efter.

Se også: Traditionsklub sætter kurs mod Superligaen

Se også: Dagen efter stop: Stjerne-træner klar i nyt job

Se også: Efter chok-fyring: Derfor blev stjerne-træner sparket ud