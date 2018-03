Vejle-tryk fører kun til uafgjort mod Roskilde

Vejle kom ind til kampen mod Roskilde som favorit, men et annulleret mål og et brændt straffespark kostede for 1. divisions tophold.

Det endte 0-0 og dermed med et pointtab for Vejle, men da Thisted samtidig tabte 2-3 til HB Køge, endte Vejle alligevel med at øge forspringet til nordjyderne.

Vejle er fire point foran Thisted på andenpladsen.

Vendsyssel, hvis kamp mod Nykøbing FC på forhånd var blevet udsat, er yderligere et point efter.

Vejle og den nytilkomne angriber Peter Utaka havde svært ved at finde storspillet frem i lange perioder af kampen på Gentofte Sportspark, hvor opgøret var flyttet til.

Men da den tidligere superligaprofil blev skiftet ud, begyndte Vejle at trykke Roskilde i bund. Imed Louati headede først bolden i mål, men scoringen blev annulleret.

Efterfølgende tilkæmpede Louati sig et straffespark, men et svagt spark fra hans side på keeperen og et drøn over målet på returen gjorde, at kampen endte uden mål.

Vejles første forårskamp endte også målløs.

Esbjerg har ligesom Vejle ambitioner om at rykke op, men vejen til oprykning blev noget længere hjemme mod Fredericia.

Gæsterne overraskede med en sejr på 4-2 i en kamp, hvor Esbjerg sluttede med ti mand på grund af en udvisning til Andres Schetino.

Brabrand og Viborg spillede 0-0, mens Fremad Amager hentede en udesejr mod bundproppen, Skive.

