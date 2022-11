Vejle vinder på sen frisparksperle

Alt tydede på, at mandagens møde mellem Sønderjyske og Vejle ville ende som en nulløsning.

Da kampuret rundede 90 minutter, stod der 0-0, men da dommeren fløjtede kampen af, kunne Vejle juble over tre point. Takket være et mål direkte på frispark af Arbnor Mucolli vandt Vejle nemlig 1-0.

Det var fjerde gang i år, at Vejle og Sønderjyske tørnede sammen efter også at have mødtes to gange i Superligaen i foråret. Vejle må siges at have håneretten efter tre sejre i de fire kampe.

Mandagens kamp var den sidste i 1. division i efterårssæsonen. Vejle var allerede inden kampen sikker på at skulle overvintre som tophold. Med sejren har Vejle fire point ned til Hvidovre på andenpladsen.

Sønderjyske ligger på sjettepladsen med ti point op til Vejle. Der er seks point ned til det første hold udenfor top-6, HB Køge.

Efter 70 målløse minutter prøvede Vejle-træner Ivan Prelec at ryste posen med en tredobbelt udskiftning. Arbnor Mucolli blev blandt andre sendt på banen.

Ti minutter senere foretog Sønderjyskes trænerduo, Simon Poulsen og Steffen Ernemann, samme træk. Emil Bergreen var en af dem, der kom på banen, men de mange friske spillere var altså ikke nok til at få gang i måltavlen.

Især Vejle satsede ellers offensivt, men det var altså først i tillægstiden på en standardsituation, at forløsningen kom for gæsterne takket være Arbnor Mucollis gode sparketeknik.

1. division starter igen 19. februar. Der skal afvikles fem kamprunder, inden rækkens hold deles op i to i et opryknings- og nedrykningsspil.