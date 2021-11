Vendsyssel og Lyngby deler i genoptaget opgør

De sidste 30 minutter af kampen mellem Vendsyssel og Lyngby skulle afvikles onsdag aften, efter at opgøret tilbage i september blev afbrudt, da Vendsyssels Wessam Abou Ali faldt om på banen.

Da kampen blev afblæst, var stillingen 1-1, og sådan sluttede opgøret også onsdag.

Lyngbys Adam Sørensen lagde i september ud med et selvmål i det ottende minut, mens Marcel Romer senere udlignede.

Resultatet betyder, at Lyngby indtager førstepladsen i 1. division med 29 point. Vendsyssel er derimod næstsidst i rækken med 11 point.

Da Vendsyssels angriber Abou Ali faldt om i midten af september, blev kampen straks afblæst, og den 22-årige blev efterfølgende fragtet til hospitalet.

Han kunne dog allerede få dage senere takke for støtten, som han havde modtaget, fra hospitalssengen.

Det kom frem, at Abou Ali havde fået et krampefald, selv om situationen formentlig gav mindelser om Christian Eriksens hjertestop under EM. Så galt gik det dog ikke.

I onsdagens fortsættelse var forskellen i tabellen til at få øje på. Lyngby tog initiativet og var flere gange tæt på at tage føringen og alle tre point.

Men Vendsyssel stod godt placeret, og derfor endte de to hold med at dele pointene.