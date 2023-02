Vendsyssel vinder vindblæst dyst og haler ind på tophold

Vendsyssel FF nærmer sig de to tophold i landets næstbedste fodboldrække.

Lørdag eftermiddag vandt nordjyderne en vindblæst affære med 3-0 over Næstved Boldklub og er dermed to point tættere på Vejle Boldklub og Hvidovre IF, der er indehavere af de to øverste placeringer.

Vejle smed point mod HB Køge fredag, og Hvidovre IF måtte nøjes med 1-1 mod oprykkeren Hillerød lørdag eftermiddag.

Vendsyssel kravlede med sejren op på tredjepladsen, hvor klubben nu har fire point op til Hvidovre og otte point op til Vejle, der trods pointtabet fredag styrer mod oprykning. Næstved blev med nederlaget henvist til fjerdepladsen.

Vendsyssel havde i første halvleg lørdag medvind i mere end én forstand. Nordjyderne havde en strid blæst i ryggen, og det blev en fordel.

Med hjælp fra naturens kræfter blev Næstved presset tilbage, og Vendsyssel fik flere småtilfældige muligheder, fordi gæsterne kæmpede med at få bolden væk i modvinden.

Efter et kvarter var Næstved presset langt tilbage, da Vendsyssel sendte bolden fladt ind foran mål, hvor Wessam Abou Ali dukkede op og sparkede den i nettet med hjælp fra en Næstved-fod.

Angriberen var på pletten igen efter godt en halv time, da han pludselig fik bolden lige uden for det lille felt. Han tæmmede den med brystet og fik lige nøjagtig bolden over stregen med et halvt saksespark.

Med målet sparkede han sig alene til tops på 1. divisions topscorerliste. Han har nu scoret ti mål i sæsonen.

Vendsyssel fik vinden i ansigtet i anden halvleg, men det stoppede ikke nordjyderne. Efter knap en time landede bolden for fødderne af Carl Lange, som fikst sparkede den op i hjørnet til 3-0.