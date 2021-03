Vild med Agger-bombe: - Havde jeg ikke set komme!

- Daniel er som person ikke så offentlig, men der må han have truffet den beslutning, at det vil han gerne være nu, siger Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting

En bombe ramte onsdag dansk fodbold.

Den tidligere landsholdsanfører og Liverpool-stjerne, Daniel Agger, bliver fra den kommende sæson cheftræner i 1. divisionsklubben HB Køge.

Klubben har skrevet en treårig kontrakt med Agger, der får Lars Jacobsen som assistenttræner.

- Det er en fed historie. En historie, jeg ikke lige havde set komme, siger Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting.

- At det sker sammen med Per Rud (med til at hente Agger hjem til Brøndby, red.) og Anders Bay, kommer dog ikke bag på mig.

HB Køges direktør, Per Rud og HB Køges Head of Projects, Anders Bay, præsenterede onsdag den nye trænerduo fra den kommende sæson. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Kan ikke gemme sig mere

Det bliver på Danmarks næsthøjeste niveau, at Agger skal vise sig frem.

- Det er okay at starte sådan et sted. Han skal jo også prøve sig selv af.

- Der er ingen tvivl om, at han godt ved, hvad fodbold drejer sig om, og han kan godt finde ud af det taktiske. Manden har jo spillet i en af verdens største fodboldklubber og på det danske A-landshold i mange år.

Daniel Agger er fra den kommende sæson ny chef i HB Køge med Lars Jacobsen ved sin side. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Agger har de seneste år levet en tilværelse udenfor fodboldens rampelys. Sådan bliver det ikke mere.

- Daniel er som person ikke så offentlig, men der må han have truffet den beslutning, at det vil han gerne være nu.

- For mig er det ikke kun trænergerningen. Det handler mere om personen. For mig handler det om Daniel Agger. Er han virkelig parat til at tage det her step, hvor han lige pludselig ikke lever i det stille?

- Han er cheftræner nu. Det er ham, der står forrest. Han skal guide sine spillere og være mere verbal, end man er vant til at se Daniel Agger.

- Han kan ikke gå og gemme sig nu. Det må også være et valg, han har truffet.

- Det er da et scoop i den grad for HB Køge. Det er der ingen tvivl om, siger Stig Tøfting.

