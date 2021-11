Vilde scener: Angriber redder straffe

Esbjerg så ud til at have fint styr på tingene, da de førte 3-0 over Nykøbing med et minut af den ordinære spilletid tilbage, men et rødt kort til Esbjergs debutant-keeper Corey Addai ændrede på det.

Da Esbjerg allerede havde brugt deres fem indskiftninger, måtte Emil Holten, der normalt spiller angriber, trække i et par målmandshandsker og hoppe ind mellem stængerne i Esbjerg-målet.

Nykøbing havde i samme situation fået straffespark, så den nye målmand skulle i ilden med det samme.

Emil Holten fik en hovedrolle i kampen på trods af, at han først blev skiftet ind i det 83. minut. Foto: Nent Group

Emil Holten stod overfor NordicBet ligaens topscorer Mathias Kristensen, der kunne score sit 12. sæsonmål.

Sådan skulle det dog ikke gå for Mathias Kristensen, der måtte se sit straffespark blive reddet af den nye Esbjerg-målmand, der valgte den rigtige side, da han kastede sig.

Der var naturligvis stor begejstring fra Holten selv og holdkammeraterne efter den flotte redning.

Esbjerg endte med at vinde kampen 3-0 på mål af Charlie Winfield og to af Leonel Montano, og kravlede dermed op på ligaens 8. plads.