Vildt comeback smadrer Superliga-drøm

Viborg FF havde kurs mod et nederlag og havde spillet skidt, men en scoring i overtiden sikrede holdet tre point i striden om direkte oprykning.

Viborg tog hjemme imod FC Fredericia, som hurtigt kom foran 1-0, og først syv minutter før tid udlignede hjemmeholdet ved Andreas Albers.

Samme Albers sørgede så også i overtiden for målet til 2-1, som blev kampens resultat.

Dermed nåede Viborg op på 53 point på andenpladsen og er blot et enkelt point efter Silkeborg IF på førstepladsen, som giver direkte oprykning.

Silkeborg vandt onsdag 5-0 over Thisted, og der er dermed lagt op til et brag, når de to klubber mødes i ligaen 14. maj.

For Fredericia var nederlaget en bitter pille at sluge, da klubben med en sejr blot ville have været to point efter Næstved på tredjepladsen, som sammen med andenpladsen giver adgang til playoffkampe om oprykning.

Viborg kom ellers dårligt i gang, og efter syv minutter gav en stor fejl i forsvaret mål til gæsterne.

Nikko Boxall modtog bolden, men han kunne slet ikke få den under kontrol, og i stedet snuppede gæsternes Agon Mucolli bolden og løftede den højt over Viborg-keeper Ingvar Jónsson og i mål til 1-0.

Fredericia holdt føringen til pausen, og gæsterne var også i teten i anden halvleg, hvor Fredericia stadig dominerede begivenhederne efter en time.

Viborg måtte bevare tålmodigheden helt hen til det 83. minut. Her fik hjemmeholdet et indkast og bolden blev smidt ind i feltet, og Andreas Albers steg til vejrs og headede bolden i mål til 1-1.

I overtiden var der så panik i gæsternes forsvar, og det endte med, at Albers fik headet bolden i mål efter et hjørnespark og sikret sejren til Viborg.

Der resterer tre runder i sæsonen, og ud over Silkeborg på udebane så skal Viborg møde Hvidovre ude og Fremad Amager hjemme.

Silkeborg har ud over hjemmekampen mod Viborg Fremad Amager på udebane og Nykøbing FC hjemme.

Bitter fejl kostede ønskespilleren

Superligaen Indefra: Komet kan gå i Laudrups fodspor