'Ville elske at stå på Brøndby Stadion'

Daniel Agger håber, at han en dag vende tilbage til Vestegnen som træner for HB Køge. Målet for den tidligere landsholdskaptajn er at føre klubben i Superligaen

Daniel Agger er ansat til at føre HB Køge i Superligaen.

Den østsjællandske klub har en klar ambition om at vende tilbage til Superligaen inden for de kommende tre sæsoner.

Det passer med den periode, som Daniel Agger foreløbig har kontrakt, og ambitionen om Superliga passer også den tidligere Brøndby-mand helt fint.

- Jeg er vinder helt ind til benet, og det tager jeg selvfølgelig med ind i min trænerkarriere. Mit fokus er at være med til at skabe resultater og et fundament, så HB Køge kan blive en fast del af Superligaen.

- Har du forestillet dig, hvordan det kunne være at stå i den modsatte trænerboks på Brøndby Stadion som træner for et udehold?

- Jeg ville elske det … jeg ville elske det! Det med at stå på Brøndby Stadion igen som træner. Det ville jeg elske. Og endnu mere for HB Køge.

- Det er suset. Ja, det ville være stort, siger Daniel Agger til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under videoen...

Han er ligesom Lars Jacobsen godt i gang med sin A-træneruddannelse.

Den del er der styr på, og så har han de seneste år brugt meget tid på at studere spillet.

Det handler om at være så godt forberedt som overhovedet muligt, og Agger er ikke en mand, der gør noget som helst halvt.

Det er all in eller slet ikke.

- Jeg vidste godt, at det her var vejen, så det er også det, jeg har brugt min tid på. Ikke i offentlighedens søgelys, men væk fra det.

- Jeg har studeret spillet og ser fodbold på en helt anden måde, end da jeg selv spillede. Jeg har brugt uendelige timer på at gå i detaljen, siger Daniel Agger, der i de kommende måneder kan forberede sig endnu grundigere.

Daniel Agger får Lars Jacobsen som first team coach i HB Køge. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

For Auri Skarbalius gør sæsonen færdig i HB Køge, inden han bliver teknisk direktør for Capelli Sport Football.

Det amerikanske sportsbrand har aktiemajoriteten i den danske 1. divisionsklub og er også dybt involveret i den tyske traditionsklub MSV Duisburg.

Samtidig har Capelli Sport planer om yderligere investeringer i andre europæiske lande.

Det er sgu et scoop

Sistos enegang: FCM's opgør med stjernen skal kickstarte guldjagten