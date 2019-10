Voldsomme billeder: Politi og fans i slagsmål efter 1. divisionskamp

Med en 3-0-sejr kunne Vejle Boldklub lørdag eftermiddag glæde sig over tre point og håneretten over lokalrivalerne, men 1. divisionskampen mod Kolding IF fik mildest talt et kedeligt efterspil.

Efter kampen røg en mindre gruppe fans i klammeri med både kontrollører og politi, som det fremgår af billederne nedenfor og tv-klippet øverst i artiklen.

Fotos: Øxenholt Foto

Tumulten opstod uden for den del af stadion, hvor udeholdets medrejsende fans holder til, og ifølge vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, Jørn Lindhardt, er en person anholdt for brud på ordensbekendtgørelsen.

- Der var nogle, der brændte pyroteknik af både under og efter kampen, og så var der nogle stykker, der havde forbud mod at komme på stadion. Der var optræk til noget tumult efter kampen, siger Jørn Lindhardt uden at kunne svare på, hvor mange personer der var involveret.

Ordensmagten har dog efterfølgende fået styr på sagerne.

- Der er vist faldet ro på igen, siger Jørn Lindhardt.

Vejle er nummer et i landets næstbedste række, mens Kolding må blive på fjerdepladsen.

