Voldssigtede Verhagen anholdt i Holstebro

Den efterlyste og voldssigtede fodboldspiller Bernio Verhagen er tirsdag morgen blevet anholdt i Holstebro.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter, samtidig med at de takker alle for hjælpen.

Den efterlyste Verhagen er blevet anholdt i Holstebro kl. 0400. Vi takker for de mange henvendelser. #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) December 17, 2019

Tidligere mandag lød det ellers på Verhagens sociale medier, at han var på vej til 'en ven' i Sverige. Men det ser nu ud til at have været en form for afledningsmanøvre.

Verhagen, som i november var på kontrakt i fodboldklubben Viborg FF, stak mandag af fra politiet, da han var ved at blive transporteret i Holstebro.

Det skete, kort efter at han havde fået forlænget sin varetægtsfængsling.

Viborg mente desuden, at de havde indgået en aftale med Verhagen under falske forudsætninger.

26. november opsagde Viborg kontrakten, og samme dag blev han anholdt i forbindelse med tumult i en kiosk på Banegårdspladsen i Viborg.

Mandag udvidede politiet sigtelsen mod Verhagen, der ifølge ordensmagten gentagne gange over en tre uger lang periode skal have været voldelig over for sin ekskæreste på et hotel og i en lejlighed i Viborg.

Verhagen nægter sig skyldig i de rejste sigtelser.

