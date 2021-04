Vrede i Esbjerg: - Pak dit lort

Esbjerg-fansene havde en hilsen til klubbens sportschef Jimmi Nagel Jacobsen efter fredagens ydmygende nederlag til topholdet Viborg FF i 1. division.

Det skriver JydskeVestkysten.

Esbjerg tabte hele 4-0 til Viborg FF i fredagens topkamp i den næstbedste række, og resultatet fik bragt sindene i kog hos de vestjyske fans.

Foran klubbens administrationsbygning havde en gruppe fans hængt et banner op med ordene 'Jimmi Nagel tag ansvar - Pak dit lort', men sportschefen fik ikke selv set banneret, inden det blev taget ned.

-Men jeg har fået fortalt, at der var hængt et banner op, og jeg vil sige, at jeg sagtens kan forstå tilhængernes frustration og vrede. Vi stod selv med en lortefølelse og var ekstremt skuffede efter den kamp i Viborg, siger Nagel Jacobsen og forklarer, at han ikke kommer til at forlade jobbet som sportschef i Esbjerg fB.

Nagel i omklædningsrummet - oprykningen til Superligaen ser ud til at fordufte i det fjerne. Foto: Casper Dalhoff

Med fredagens nederlag ligger Esbjerg nu på en tredjeplads i 1. division med ét point op til Silkeborg på andenpladsen, der dog har en kamp i hånden, mens afstanden til topholdet Viborg nu er 11 point.

Der resterer syv spillerunder i oprykningsspillet i 1. division, og næste udfordring for Esbjerg er på fredag, når de gæster FC Helsingør.

Opgøret bliver fløjtet i gang på Helsingør Stadion klokken 19.00.

