Zimling skifter rolle

Forrige sommer tiltrådte den tidligere landsholdsspiller Niki Zimling som ny sportschef i Kolding IF, men nu nedlægger klubben den rolle.

Zimling bliver i stedet udviklingschef, hvor han skal hjælpe klubbens talenter mod klubbens førstehold.

- Jeg glæder mig til at få endnu mere tid på banen, hvor jeg kan gøre en stor forskel, som daglig sparring til Morten og den øvrige stab på 1. divisionen, og til at arbejde med klubbens dygtigste talenter og sikre at deres vej til førsteholdet bliver så nem som mulig.

- Her har jeg personligt stor erfaring og indsigt som jeg ser frem til at kunne få i spil, siger Niki Zimling til klubbens hjemmeside.

Udover Zimling som udviklingschef har man også ændret titel til Frederik Lund, der er gået fra talentchef til teknisk chef.

Kolding ligger nummer 11 i 1. division.

