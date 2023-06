200 unge terroriserede dansk byfest

Kast med kanonslag, smadrede glasflasker og vold.

Hvad der skulle have været en festens dag for borgerne i Esbjerg, udviklede sig hurtigt til et mareridt af proportioner, da der for tiende gang blev afholdt den årlige byfest 'SIF sportsfest'.

Ifølge arrangørerne, Spansbjerg IF, blev festen nemlig stormet af mere end 200 unge teenagere, der raserede og vendte hele arrangementet på hovedet.

Det skriver Spansbjerg IF i opslag på Facebook, såvel som Avisen Danmark.

'Var selv til stede i går aftes til dette arrangement som barpersonale. Jeg har hele dagen i dag været DYBT rystet over det som skete. Hvis det er sådan ungdommen mener, man kan tillade sig at opføre sig, så kan alle kommende byfester i den her kommune godt pakke sammen og lukke ned', lyder det fra Britta Køhler i kommentar på Spansbjerg IFs Facebook.

Måtte tilkalde politiet flere gange

I Facebook-opslaget af Spansbjerg IF, kan man læse om, hvordan børn helt ned til 13-14 terroriserede festens gæster ved blandt andet at køre knallert mellem gæsterne og bryde ind i folks haver.

Hertil måtte politiet tilkaldes flere gange og i sidste ende være permanent tilstede for at få styr på den situationen.

'Ingen frivillig forening har kapacitet til at skulle tage hånd om sådan en voldsom oplevelse og aggressiv fremtoning,' fortæller Britta Køhler.

Kan ændres næste år

Og grundet den kaotiske episode, ser det nu ud til, at sportsfesten fremover kommer til at blive afviklet anderledes, hvis den overhovedet bliver afholdt.

'På grund af ovennævnte årsager, kommer næste SIF sportsfest til at foregå på en anden måde, hvis vi vælger at planlægge en fest til næste år (...). Vores egne tanker er: Indhegning af vores område, aldersbegrænsning. Lige nu vægter de trælse følelser, så vi skal lige have samlet tankerne, have skuffelsen ud af hovedet, og så skal vi i tænkeboks,' lyder det fra Spansbjerg IF.