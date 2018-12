2. Divisions-scoop: Henter tidligere Superliga-angriber

Den 31. december 2018 udløber André Bjerregaards aftale med Hvidovre, og da den ikke bliver forlænget, har angriberen valgt at vende tilbage til det jyske, hvor han har fundet sin kommende arbejdsgiver.

Således har Skive IK netop offentliggjort, at klubben har skrevet kontrakt med den tidligere AC Horsens-angriber frem til sommeren 2019.

Dermed får klubben fra 2. Division et stort og flot navn i truppen, når der efter årsskiftet skal trænes op til foråret i 2. Division.

- Vi er utrolig glade for at kunne meddele, at vi i dag har underskrevet en kontrakt med André Bjerregaard frem til sommeren 2019. André besidder en utrolig fart, og samtidig er han et fysisk pragteksemplar. Vi har søgt efter en spiller med netop disse kompetencer til at supplere vores i forvejen gode offensiv. André er en spiller, som har stået meget højt på vores ønskeliste og en spiller, som man ikke ser mange af i 2.division. Denne tilgang er et vigtig skidt på vejen til at nå vores målsætning, nemlig oprykning til 1.divison. Det har dog også kun kunnet lade sig gøre med hjælp fra SIK Business Support, som har støttet os økonomisk, skriver klubben på sin Facebook-side.

André Bjerregaard, 27 år, skrev under på en aftale med Hvidovre i september, efter aftalen i KR i Island var blevet ophævet efter et års tid. Fra 2010 til 2017 var han på kontrakt i AC Horsens og var blandt andet med til at spille klubben tilbage i Superligaen og holde klubben i dansk fodbolds bedste række.

Skive ligger nummer to i 2. Division og ligner således et godt bud på en klub, der rykker op til sommer.

