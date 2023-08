AaB-legende er sunket i jorden: Skylder millioner

Den levende målmandslegende skylder rigtig mange penge væk, men det er umuligt at få fat på ham

Ejendomsinvestoren Bente Holm Hansen vil gerne have fat i Jimmy Nielsen.

Og det forstår man sådan set godt. Den tidligere AaB-målmand skylder hende nemlig et millionbeløb.

Det skriver Nordjyske.

Problemet er bare, at Superliga-legenden er som sunket i jorden i USA, og han responderer hverken på telefonopkald, mails eller henvendelser på Facebook.

Hele historien tager sin begyndelse i 2003.

Her stifter Jimmy Nielsen, Bente Holm Hansen og seks andre investorer interessentskabet.

Investorerne forpligtede sig til at kaste penge efter diverse udgifter, men det var Jimmy Nielsen ikke ligefrem god til.

- Allerede dengang havde Jimmy Nielsen svært ved at komme til lommerne, siger Bente Holm Hansen til det danske medie.

Pengene stopper for alvor med at komme fra Jimmy Nielsen i 2012, da han vælger at skifte Danmark ud med USA. Dermed har han ikke overholdt sin del af aftalen rent økonomisk i mere end 10 år.

Og nu har Bente Holm Hansen rettens ord på, at den tidligere sidste skanse skylder hende et millionbeløb.

Nordjyske skriver videre, at Jimmy Nielsen helt præcist skal betale hende 601.630 kroner med en rente på to procent pr. måned fra 1. juni 2012.

Da dommen blev afsagt i retten, var AaB-legenden ikke til stede.

Men sagen slutter slet ikke her. Bente Holm Hansen vil forsøge at få endnu flere penge ud af Jimmy Nielsen.

Det er dog på ingen måde garanteret, at Bente Holm Hansen nogensinde ser sine penge.

I skrivende stund eksisterer interessentskabet ikke længere.