AaB står i svært dilemma

Pokalsemifinale mod Silkeborg torsdag aften, og nedrykningsgyser mod Horsens søndag middag.

AaB står i et dilemma. For skal nordjyderne satse benhårdt på at komme i pokalfinalen eller spare spillere før bundopgøret i Superligaen?

Det er svært at satse helhjertet på begge dele. Det fortæller en træner og spiller, der har prøvet at stå i samme situation i to forskellige klubber, der begge endte med at rykke ud af den bedste danske fodboldrække.

Peter Sørensen var træner i Silkeborg, da holdet i 2018 tabte pokalfinalen mod Brøndby og siden rykkede ud af Superligaen.

- Jeg kan fra egen erfaring sige, at det var svært at holde fokus på Superligaen, efter at vi i Silkeborg kvalificerede os til pokalfinalen.

- Det fyldte utroligt meget i Silkeborg, og der var meget fokus på det, selv om der var noget andet, der var endnu vigtigere.

Annonce:

- For samtidig skulle vi spille skæbnesvangre kampe om at undgå nedrykning, husker Peter Sørensen, der i dag er fodboldekspert på Viaplay.

AaB har fire point op til Horsens over nedrykningsstregen med fem superligarunder tilbage.

- Når AaB tre dage efter pokalkampen skal spille en uhyre vigtig kamp mod den direkte konkurrent om tredjesidstepladsen, så er der et oplagt dilemma, konstater Peter Sørensen.

Adspurgt om et godt råd til AaB er svaret både ydmygt og simpelt.

- Jeg ved sgu ikke, om jeg er den rigtige til at give råd. Vi kom jo i pokalfinalen, men tabte og rykkede ud. Det er svært. Men jeg ville prioritere Superligaen uanset hvad.

- Det at komme i pokalfinalen er altid en stor oplevelse. Men i den pokalfinale skal de møde FC København eller FC Nordsjælland, og så vil AaB ikke være favorit.

- Til gengæld opfatter jeg AaB som favorit til at komme igennem de sidste fem kampe i Superligaen og ende over nedrykningsstregen, hvis de mobiliserer alle kræfter og stiller uforstyrret op i stærkeste opstilling, siger Peter Sørensen.

Annonce:

Michael Lumb prøvede i 2015 sammen med FC Vestsjælland at spille pokalfinale mod FCK i Parken og en måned senere rykke ned i 1. division.

- Jeg kan godt forstå, hvis AaB står med en masse panderynker.

- En tur ned i 1. division vil være katastrofalt for AaB. Det vil være rigtig skidt. Lige nu er AaB favorit til at rykke ned. Men de har den her kamp mod Horsens på hjemmebane, og den skal vindes.

- Der er ikke meget restitutionstid, og det bliver et meget presset program for AaB-spillerne. Især hvis pokalkampen går i forlænget spilletid, minder Michael Lumb om.

AaB har tilmed den ulempe, at søndagens superligakamp er sat som en tidlig kamp klokken 12.

- Jeg synes, AaB skal spare nogle spillere torsdag og stille med det bedst mulige hold på søndag mod Horsens. Det er en kamp, der gælder nedrykning.

- Taber AaB til Horsens, er løbet kørt. Så rykker AaB ned, vurderer Michael Lumb.

AaB-træner Oscar Hiljemark er ikke enig i anbefalingen om at spare spillere mod Silkeborg.

Annonce:

- Nej, jeg tror, at alle de spillere, som jeg har til rådighed, er klar til at spille to-tre kampe per uge. Det gjorde de i sidste uge. Det er to kampe, som kan give et kæmpe energiboost til holdet, hele klubben og til træning.

- Hvis andre mener noget andet, så må de mene det. For mig findes kampen på søndag ikke endnu.

- Vi spiller torsdag med en kæmpe mulighed for at komme i en pokalfinale. Efter den kigger vi på søndagens kamp, siger Oscar Hiljemark.

Der er kickoff mellem AaB og Silkeborg torsdag klokken 17.30. Den første semifinale sluttede 1-1.