AaB-træners kræftramte datter udskrevet

AaB-træner Jabob Friis er for første gang i seks måneder samlet med hele familien, efter at hans kræftramte datter i tirsdags blev udskrevet fra Rigshospitalet

Det vælter ikke ind med positive sportsnyheder lige for tiden.

Hvis ikke det handler om aflysninger eller udsættelser, handler det om hvilken usikker periode fodboldens fremtid går i møde.

Midt i stadionslysets mørke, er der gode nyheder at lyse sig i for AaB-træner Jacob Friis.

Tirsdag blev hans 4-årige datter Luna nemlig udskrevet fra Rigshospitalet efter et langt forløb med kræftbehandling.

- Efter et langt forløb på diverse sygehuse siden oktober, er det utroligt rart at være hjemme igen. Efter omstændighederne har min datter det godt, fortæller Jacob Friis i et interview til Eurosport.

Datteren har været igennem en knoglemarvstransplantation, der i følge lægerne er gået så godt, at hun nu kan blive udskrevet.

Derfor er familien nu igen samlet hjemme i Vodskov efter en lang periode på hospitaler rundt om i landet.

Tilbage i Oktober fik Jacob Friis' datter konstateret leukæmi. Derfor har AaB-træneren brugt meget tid på Rigshospitalet sammen med sin datter og resten af familien.

Jacob Friis har god grund til at række armene i vejret, efter hans datter er kommet godt igennem en knoglemarvstransplantation. Foto: René Schütze

Tilbage i oktober fik AaB-træneren den hårde nyhed om, at hans dengang 3-årige datter var ramt af leukæmi.

Det betød, at Jacob Friis måtte tage en uønsket pause fra sidelinjen i en kamp mod SønderjyskE

Han vendte dog tilbage til trænergerningen allerede ugen efter.

Jacob Friis har også en 6-årig datter og en bare 1-årig søn derhjemme.

