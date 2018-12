Årets mest sete: Tøftings prut gik verden rundt

Ekstra Bladet ser tilbage på de tv-klip, som I så flittigst i årets løb. Tv-klippet om Stig Tøftings prut i tv-studiet blev årets mest sete klip med 77.000 visninger

Egentlig havde vi på Ekstra Bladet valgt ikke at skrive om Stig Tøftings famøse prut. Vi kunne alligevel ikke dy os, da billederne og lyden begyndte at gå verden rundt.

Se også: Tøftings prut går verden rundt

Og det takkede var I, kære læsere, godt tilfredse med. For I viste jer faktisk at være helt vilde med det sjove prutte-klip.

Videoen i den eneste artikel om prutten blev set 76.985 gange og er dermed det mest sete videoklip i Ekstra Bladets sportsektion i 2018.

De 25 mest sete videoklip i 2018 1. Tøfting slår en prut: 76.985 visninger 2. John McGinn drømmemål for Aston Villa: 43.567 visninger 3. Ferrari-mekaniker knækker benet: 40.699 visninger 4. Kevin og Hülkenberg i nærkontakt: 29.063 visninger 5. Usyk med KO i Manchester: 22.161 visninger 6. Haas beordrer Grosjean til at lukke Kevin forbi: 21.210 visninger 7. Grytebust med mirakelredning: 21.193 visninger 8. Mikkel Hansen snydt for drømme-mål: 21.044 visninger 9. Newcaste-profil brænder på tomt mål fra 1,5meter: 19.231 visninger 10. Bales saksesparks-perle og to MEGA-drop i CL-finalen: 18.888 visninger 11. Kevin torpederet af Ericsson: 18.734 visninger 12. Ronaldo smidt ud af CL-debut for Juventus: 18.363 visninger 13. UFC-boss nægter at give Khabib bæltet efter tumult: 18.249 visninger 14. Eriksen dobbelt målscorer i Spurs-triumf: 17.343 visninger 15. Landin griber superstjerne ud med én hånd: 17.137 visninger 16. Hülkenberg smadrer ind i Alonso i vild start: 17.075 visninger 18. Han smadrer F1-racer ind i væggen med 300km/t: 16.797 visninger 19. Brøndby smider guldet - se alle målene: 15.974 visninger 20. Gasly raser over Kevin: 15.891 visninger 21. Milan-stjernes Panenka går helt galt: 15.637 visninger 22. Magnussen går forbi Grosjean på første omgang: 15.559 visninger 23. Legende med 9-darter: 15.525 visninger 24. Årets mest bizarre selvmål - indkast ender i eget net: 15.134 visninger 25. Superstjerne raser mod Kevin: 14.746 visninger Vis mere Luk

’Helten’ selv tog hele optrinnet og al opmærksomheden med ro.

- Jeg havde ikke tænkt, at det var det, man skulle gå viralt på, griner han, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

- Det illustrerer også bare, at folk vil have et grin. Jeg kan heller ikke selv lade være med at grine, når jeg ser det. En ting er den skid, der bliver slået, men snakken og grinet os tre imellem er også en stor del af det. Alle elsker at få et godt grin, og det får man der. Vi kunne ikke lade være, forklarer han.

