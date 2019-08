Absurd Bille-skade: Slår røven på vandrutsjebane

- Der er lagt en plan for Nicki Bille, men der kommer mindst til at gå to uger, før han kan træne med holdkammeraterne, siger Murat Kütük, der er sportschef i Ishøj IF

Nicki Bille har endnu ikke været på træningsbanen sammen med sine nye holdkammerater i Ishøj IF i Danmarksserien. Og der kommer til at gå et stykke tid, før han er klar til at træde ind i træningen og siden spille kampe for den ambitiøse klub, der beskriver sig selv som Danmarks svar på Real Madrid.

Nicki Bille har nemlig pådraget sig en lidt speciel skade på en ferie. Det skriver Se & Hør.

- Nicki Bille har slået numsen på en vandrutsjebane. Han er stadig meget hæmmet i forhold til den skade, han pådrog sig i armen. Vores håb er, at han kan træne med holdkammeraterne i løbet af de kommende 14 dage, siger Murat Kütük, der er sportschef i Ishøj IF.

Nicki Bille har ifølge sportschefen selvtrænet en smule, men har altså endnu ikke deltaget i fællestræningen med holdkammeraterne i Danmarksserieklubben.

Hvornår forventer du, at Nicki Bille er klar til at spille for jer i Danmarksserien?

- Der går nok mere end én måned, før han er i den rette fodboldform til at træde ind på holdet. Vi har lagt en plan for ham og tager ingen chancer i forhold til hans helbred, fastslår sportschefen.

Nicki Bille er venner med influencer Nikita Klæstrup. Sammen er de ved at lave et tv-program om Billes liv. Foto: Mogens Flindt

Brændte Nikita Klæstrup af

Reality-stjernen Nikita Klæstrup har heller ikke set meget til Nicki Bille på det seneste. De to er venner privat og er i gang med at lave et tv-program om Billes kontroversielle liv.

Klæstrup og Bille skulle mødes onsdag til træning i Ishøj, men den tidligere landsholdsspiller dukkede aldrig op.

Først senere lød der en melding fra den 31-årige angriber om, at han ikke ville tage til træning alligevel.

- Nicki er et skrøbeligt menneske. Vi har tillid og tiltro til ham og skal ikke presse ham til at spille, før han er helt klar, fastslår Murat Kütük.

Ishøj IF har fået en skidt start på sæsonen i Danmarksserien, hvor holdet står med ét point efter de to første kampe.

