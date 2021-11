Advarer mod ny trend i fodboldverdenen

En trend breder sig som en steppebrand over det europæiske fodboldlandskab, og Danmark går ikke ram forbi. Store internationale konsortier og kapitalfonde opkøber fodboldklubber på stribe.

Eksperter advarer om, at det i flere tilfælde kan dække over sportwashing, skatteunddragelse og hvidvask. Og senest har Ekstra Bladet kunne fortælle, hvordan flere danske klubber skjuler deres ejere.

En undersøgelse som den danske organisation Play The Game har foretaget, viser at 60 internationale selskaber til sammen ejer 156 klubber fordelt over hele verden.

Advarer

Heraf er de otte klubber danske. I alle tilfælde er det klubber, som har udenlandske ejere, der igen ejer en eller flere klubber i udlandet. Det drejer sig om Fremad Amager, Esbjerg, Helsingør, HB Køge, FC Nordsjælland, FC Midtjylland, Vejle og SønderjyskE. Tidligere var også Næstved og Vendsyssel på udenlandske hænder.

I undersøgelsen hedder det, at når ejeren har flere klubber, kan man flytte spillere rundt uden at betale transfer, og man kan udnytte gælden i den ene klub til at undgå at betale skat i den anden.

Fernando Roitman, grundlægger af CIES Sports Intelligence i Schweiz, siger i rapporten, at der på højeste niveau er en øget kvalitet blandt investorerne i klubberne, men at der længere nede i pyramiden er mange mistænkelige opkøb, som bør efterforskes.

Danmark er en så tiltrækkende fodboldnation, at vi kun overgås af USA, Italien, England, Belgien og Spanien, når det kommer til multi-klub-ejere.

Nemt at flytte penge

Et eksempel er Esbjerg med en investorkreds, der blandt andet består af Pacific Media Group, ledet af amerikaneren Paul Conway. Pacific Media Group ejer også Den Bosch i Holland, AS Nancy i Frankrig, KV Oostende I Belgien, FC Thun i Schweiz og Barnsley i England.

I det danske CVR-register er Esbjergs legale ejere opført som Esbjerg Investment Limited, Hongkong. Pacific Media Group har således placeret sin danske klub i et kendt skattely. Selv er Pacific Media Group registreret på Hawaii.

Artiklen fortsætter under billedet...

Amerikanske Paul Conway optræder som talsmand for de udenlandske ejere bag Esbjerg. I realiteten har offentligheden dog ikke det fulde overblik over det fulde ejerskab af klubben. Arkivfoto: Anders Brohus.

Rasmus Corlin Christensen, postdoc, CBS, forsker i international skattepolitik, peger på, at steder som Monaco, Hong Kong, Cayman-øerne og Delaware er attraktive for internationale virksomheder.

– Det er steder, som tilbyder favorable regler i forhold til gennemsigtighed og administrative byrder. Der tilbydes en vis hemmelighedholdelse og uigennemsigtighed.

– Det er nemt at flytte penge ind og ud af landene, men det er også nemt at trække penge ud af selskabet i sidste ende, siger han.

– I praksis er det svært at gøre noget ved det, fordi der ikke internationalt er fælles regler for, hvad der er et skattely. Der findes en fælles EU-liste over ’skattely.’ Det var blandt andet den, man brugte til at udelukke ’skattely-virksomheder’ fra corona-støtte. Det blev dog voldsomt kritiseret, og det er fordi, listen er totalt håbløs: et produkt mere af storpolitik end et reelt ønske om at identificere de steder i verden, der bidrager mest til skattesnyd.

Både i DBU og i Divisionsforeningen er man opmærksom på de mange ejerskifter i dansk fodbold. En arbejdsgruppe er nedsat til at se på muligheder for at regulere markedet, og om man eventuelt skal indføre sanktionsmuligheder over for tvivlsomme ejere.

Splittet divisionsforening

I Divisionsforeningen ser man den frie omsættelighed af aktier og selskaber i Danmark som en af de store udfordringer.

Men direktør i Divisionsforeningen, Claus Thomsen, er ikke umiddelbart nervøs over de mange udenlandske overtagelser af danske klubber.

Artiklen fortsætter under billedet...

Claus Thomsen, direktør, Divisionsforeningen er splittet omkring de udenlandske ejere. Arkivfoto: Annika Byrde.

– Vi bekymrer os om ordentlige og gode ejerskaber. Man kan også have et dårligt dansk ejerskab. Hvorvidt de er danske eller internationale, er i udgangspunktet sekundært i den struktur, vi har. Hvad er et udenlandsk ejerskab? Er Jan Bechs Brøndby på udenlandske hænder?

– På den ene side kan vi være tilfredse med, at danske klubber har kvalitet, organisering og gennemsigtighed der gør, at udenlandske investorer kigger på dem.

– På den anden side rejser en øget grad af internationale investeringer nogle problemstillinger. Man bliver nødt til at kigge på, om det giver problemer med flerejerskaber af klubber. Er der udfordringer i forbindelse med talentudvikling? Der er dog endnu ingen tal, der siger, at internationale ejerskaber er dårligere til talentudvikling, siger Claus Thomsen.