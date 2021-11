Afgørende for Braithwaite-skifte: Nu går han ny vej

Han kalder sig selv multikunstner, og nu kan Kim Boye også skrive agent på cv’et.

Manden, der har spillet en helt central rolle i Martin Braithwaites karriere og hjælper adskillige landsholdsspillere på det mentale område, har valgt at blive registreret fodboldagent.

Det fremgår af DBU's hjemmeside, og Kim Boye bekræfter da også oplysningen over for Ekstra Bladet.

- Nu har jeg været i fodboldverdenen i lang tid og fået indflydelse i store klubber. Jeg har en stor, god berøringsflade, og nu kan jeg give spillere en udvidet service.

- Som agent vil jeg få større indflydelse og mulighed for at følge dem helt til dørs, siger Kim Boye, der også er kendt som 'Den Mentale Kriger'.

Martin Braithwaite, Pierre-Emile Højbjerg og Christian Nørgaard er blandt de landsholdsspillere, der har fortalt, hvordan Kim Boye har hjulpet dem i deres karriere.

Det er nogle af de mere prominente navne i Kim Boyes kundeportefølje, men han har eksempelvis også hjulpet Emre Mor og FC Københavns Lukas Lerager.

Han ser sig selv som en blanding af hjælper, rådgiver og inspirator og er altså nu også klar til at sætte sig til forhandlingsbordet, når kontrakterne skal indgås.

- Det er en benhård branche. Der er mange spillere, som jeg har hjulpet til store lønninger, men det har været svært for mig at blive en del af det.

- Som agent vil jeg kunne få større indflydelse og større sikkerhed. Det er stadig meget nyt, men jeg har nogle store samarbejdspartnere og skal nu besøge klubberne.

- Hvis jeg spiller kortene rigtigt, tror jeg, at jeg kan få stor indflydelse, siger Kim Boye, som var med, da Martin Braithwaite blev præsenteret som FC Barcelona-spiller tilbage i begyndelsen af 2020.

52-årige Kim Boye var selv et stort talent.

Han var ung spiller i Brøndby under Morten Olsen, var til prøvetræning i FC Barcelona og nåede at få Superliga-kampe for AB, inden en knæskade satte en stopper for karrieren.

Kim Boye er uddannet pædagog med følelsesmæssig intelligens som speciale. Udover fodboldspillere rådgiver han en række erhvervsfolk.