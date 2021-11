Afslører ejekredsen: Udskiftning i toppen

FC Nordsjælland vælger nu at åbne for, hvem der reelt ejer klubben.

Det sker efter, at Ekstra Bladet har henvendt sig.

Ekstra Bladet har hen over weekenden beskrevet, hvordan en række danske fodboldklubber skjuler deres ejere, mens andre udenlandske ejere har klubberne gennem selskaber i lande, der beskyldes for at være skattely og lyssky omkring indsigt i selskabsstrukturer.

Da Ekstra Bladet i første omgang henvender sig, fremgår det af erhvervsstyrelsen, at klubben reelt ejes af de hovedrige egyptere Mohamed og Youssef Mansour, der er en del af Mansour-klanen, der vurderers til at være milliardærer. I dollars.

Men det viser sig, at Youssef Mansour er trådt ud af ejerkredsen.

Som Ekstra Bladet fortalte i går, er det klubberne selv, der skal registrere ejerkredsen, og FC Nordsjælland fortæller, at databasen ikke er blevet opdateret. Efter Ekstra Bladets henvendelse bliver dette straks bragt i orden, og samtidig sender FC Nordsjælland en større gennemgang af klubbens ejerkreds.

Mansour-familien ejer selskabet Man Capital gennem selskaber på Cayman Island. Man Capital købte sig i starten af året 77 procent af Right To Dream (RTD). Resten af RTD er ejet af to af de oprindelige medstiftere amerikaneren Dan Dickinson og briten Tom Vernon.

RTD ejer 97,4 procent af aktierne i FC Nordsjælland, mens 2,6 procent af aktierne ejes af private aktionærer.

Dermed er de reelle ejere i dag Mohamed og Loufty Mansour samt Dan Dickinson og Tom Vernon.

Bestyrelsesformand i FC Nordsjælland, Jan Laursen. Arkivfoto: Mik Eskestad/Ritzau Scanpix

I en skriftlig udtalelse skriver Jan Laursen, bestyrelsesformand for FC Nordsjælland.

’Vores klub og organisation er jo nok ret anderledes end de fleste andre i fodboldverdenen. FCN er et not for dividend foretagende, og flere af vores akademier er not for profit og fungerer som fonde og NGO’ere. Vi føler, vores ejerskabsstuktur kan rumme, håndtere og understøtte en organisation, der handler om at skabe udvikling for unge mennesker og som der ikke tages penge ud af. Vi er rigtigt glade for, at vores nye ejere købte ind på den model, og vil være med til at udbrede den, da de investererede i os og i RTD.’