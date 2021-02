Afslører vild plan: Vil være skuespiller

26-årige Viktor Fischer har mange år i sig endnu som fodboldspiller, men FC København-profilen er alligevel begyndt at spekulere over tiden efter fodbold. Og der er meget at tænke over.

Flere ting er aktuelle for den tidligere landsholdsspiller - blandt andet at blive skuespiller.

- På banen er jeg en entertainer, og af samme årsag virker skuespil fantastisk - at spille flere roller end blot den på fodboldbanen. Det er bestemt muligt, at jeg søger ind på Skuespillerskolen, når jeg er færdig som fodboldspiller, siger Viktor Fischer i et stort interview med hollandske nrc.nl og tilføjer.

- Jeg synes, den kunstneriske verden er smuk. De temaer, man beskæftiger sig med, er bare meget større end fodboldens. Hvis du tager et træk til venstre, scorer du ikke, hvis du tager et træk til højre, kan du score.

- Det er vores udfordringer. Kunst handler om spørgsmål af en helt anden størrelse. Alle forsøger at skabe noget smukt, og det handler ikke så meget om individuel succes. Det er meget værdifuldt.

- Men jeg mener det, når jeg siger, at jeg aldrig har været mere motiveret som fodboldspiller end nu. Jeg har det rigtig godt i FC København, men i sidste ende ser jeg det som et springbræt til en anden klub i Europa.

Efter 435 dages måltørke fik Viktor Fischer søndag hul på bylden. Foto: Bo Amstrup

Hvis Viktor Fischer ikke bliver den nye Mads Mikkelsen, kan han måske blive den nye Kasper Hjulmand.

I interviewet fortæller FC København-profilen også, at han sagtens kan forestille sig at blive i fodboldens verden, når karrieren inde på grønsværen er forbi.

- Hvis jeg fortsætter i denne verden efter min karriere som spiller, vil jeg gerne være træner. Jeg vil forsøge at se tingene på en anden måde, end de fleste trænere gør i øjeblikket. Jeg har ofte tænkt på, hvorfor der ikke bliver fokuseret mere på de mennesker, man arbejder med, og på den måde få det bedste ud af dem. I stedet for endeløse taktikmøder, siger Fischer.

Han fastslår, at han sjældent er stødt på trænere med et udpræget menneskeligt fokus.

- Jeg ville sandsynligvis være blevet en bedre fodboldspiller i Ajax, hvis trænerne havde forsøgt at forstå mig bedre. Det gælder ikke kun i Ajax, men også mine andre klubber i udlandet. Måske har de gjort et forsøg, men jeg var for svær at trænge igennem til på det tidspunkt.

- Efter min tid i Ajax har jeg måske ikke henvendt mig nok til mine trænere. Jeg forventede, at dialog simpelthen ikke var muligt, og jeg satsede på at løse tingene selv, lyder det fra FCK-profilen.

Viktor Fischer scorede søndag sit første Superliga-mål i denne sæson, da han bragte FC København foran 1-0 i sejren på udebane over AC Horsens.

Er der en stor skuespiller gemt i Viktor Fischer? Foto: Lars Poulsen

