Afsløring: Nicklas Bendtner klar for Tårnby FF

Nicklas Bendtner har meldt sig ind i Tårnby FF, hvor han skal spille for klubbens M+32, der er et Old Boys hold i eliteøstrækken - Bendtner debuterer om to uger

Nicklas Bendtner har funder sin nye klub.

Ekstra Bladet kan afsløre, at den 32-årige angriber har meldt sig ind i Tårnby FF.

Han skal dog ikke optræde på klubbens bedste hold i Danmarksserien, men for klubbens Old Boys mandskab, M+32 i eliteøstrækken, hvor modstanderne blandt andet er Lyngby, KB, AB og Hvidovre.

- Vi er meget glade for, at Nicklas vil holde sig lidt i gang med nogle af de drenge, han har kendt i mange år. Den her mulighed er noget vi har talt om i mange år. Nu opstod den, og det er vi glade for. Vi glæder os til at få Nicklas med på vores hold, siger Martin Skov Hæstrup, der i sin tid startede Old Boys holdet og nu er en af de fremtrædende spillere på Old Boys-mandskabet.

Nicklas Bendtner har sin fortid i Tårnby Boldklub, hvor han voksede op, inden han skiftede til KB. I Tårnby spillede han sammen med mange af de drenge, der nu optræder for Tårnby FF i Old Boys eliterækken.

Nicklas Bendtner skal i fremtiden optræde på Tårnby FF's Old Boys mandskab. Han ventes at debutere 9. september. Foto: Jan Sommer

Debuterer 9. september

Nicklas Bendtner debuterer ikke tirsdag aften i opgøret mod AB, men han kommer til at vente et par uger med debuten på det hold, hvor mange af hans venner fra ungdommen spiller i forvejen.

- Efter planen debuterer Nicklas på vores hold 9. september, hvor vi møder Frederikssund, siger Martin Skov Hæstrup, der er holdets topscorer i sæsonen og derfor ikke frivilligt afgiver sin plads til Nicklas Bendtner.

- Det er ikke helt sikkert, han kommer på holdet fra start. Han skal jo først lige spille sig på, siger han med et skævt smil.

Nicklas Bendtner har ikke spillet topfodbold, siden han stoppede i FC København sidste efterår.

Nicklas Bendtner har haft god tid til at pleje kærlighedslivet med Philine Roepstorff de seneste ni måneder. Foto: Linda Johansen

Ingen fodbold i ni måneder

10. november spillede han sin foreløbigt sidste optræden på højeste niveau, da han fik 16 minutter i opgøret mod FC Midtjylland.

Siden har Nicklas Bendtner selvtrænet, men altså ikke spillet kampe på klubplan.

Det kommer til at ske nu, når han træder ind på Tårnby FF's Old Boys mandskab.

- Vi ved godt, at Nicklas spiller her på lånt tid, hvis der kommer et attraktivt tilbud fra udlandet. Men vi er glade for, han vil være med på vores hold, siger Martin Skov Hæstrup.

