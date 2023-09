Afviste det danske landshold: Mathias var ikke i tvivl

DBU forsøgte at friste Mathias Flaga Olesen med en plads på det danske U19-landshold, men han takkede nej - og nu er han en stjerne i Bundesligaen og for det luxembourgske landshold

I samtlige af FC Kölns kampe er et ganske dansk-klingende navn kommet på banen i Bundesligaen.

Mathias Flaga Olesen.

Han er 22 år gammel, født i Danmark, har udelukkende dansk familie, er opvokset i landet i seks år og har gået i en dansktalende skole.

Men han har valgt det luxembourgske landshold i stedet.

Det land, han har boet i i 12 år.

- Jeg har boet seks år i Danmark og 12 år i Luxembourg, så det er nærmest alt, jeg kan huske, siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg har været omkring landsholdsfodbold i Luxembourg, siden jeg var 11-12 år gammel, så da jeg fik muligheden for at komme på A-landsholdet, var det naturligt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mathias Olesen i duel med Bayerns stjerneskud Jamal Musiala. Foto: Marcel Engelbrecht/Ritzau Scanpix

Nej tak til DBU

Med Bundesliga-spilletid og god form er det ofte sådan, at man kan begynde at komme i landsholdsbetragtning.

Annonce:

Og allerede, da Mathias Olesen var på spring til Luxembourgs A-landshold og var fast inventar på U21-landsholdet, afslører han, at en DBU-træner rakte ud efter ham.

- Jeg blev kontaktet af en dansk U19-landstræner, da jeg skiftede til Köln, bekræfter han.

- Dengang var jeg på U21-landsholdet i Luxemborg og var lige på springet til at komme op på A-landsholdet, så det sagde mig ikke det store måske at komme på U19-landsholdet uden ikke engang at være sikker på U21-holdet.

For ham er det tilliden, der trækker.

Den viste Luxembourg ham. Det gjorde Danmark ikke.

Og så var valget ganske simpelt.

- Træneren gjorde et godt indtryk på mig på det luxemborgske landshold, så da jeg fik debut, var jeg på ingen måde i tvivl om, at jeg skulle spille for Luxemborg, lyder den stålsatte melding.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Olesens 'ja tak' til Luxembourgs landshold har gjort, at han nu står noteret for 13 A-landskampe. Foto: Olivier Matthys/Ritzau Scanpix

En miniputnation i fremgang

Det kan godt være, at Luxembourg ligger 70 positioner efter Danmark på verdensranglisten.

Annonce:

Men det betyder ikke, at Mathias Olesen er skuffet over at repræsentere miniputnationen. Tværtimod, mener han.

- Vi er blevet meget, meget bedre. Luxembourgs fodbold er under en kæmpestor udvikling. Det går den rigtige vej, mener han.

- Flere og flere spillere kommer til udlandet og spiller på større adresser, så vi får mere kvalitet ind i holdet.

Mandag aften tabte Luxembourg - dog uden en skadet Mathias Olesen på banen - hele 0-9 til Portugal.

En ægte hademodstander for den lille nation, for i de to seneste kampe, de to hold har mødt hinanden, har Portugal samlet vundet 15-0.

Men i alle andre kampe har miniputnationen klaret sig flot i EM-kvalifikationen, siger han.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi tabte 0-9 til Portugal, som ser meget mærkeligt ud, for vi har præsteret rigtig godt i kvalifikationen, pointerer han.

- Hvis man tager Portugal-kampene væk, har vi kun lukket et mål ind i fire kampe og har fået ti point og kun spillet uafgjort mod Slovakiet, ellers har vi vundet resten.

Annonce:

Og det er rigtigt. Først en 3-1-sejr over Island fredag, så en flot udesejr i Bosnien og en sejr over Liechtenstein begge i juni måned.

De resultater betyder, at Luxembourg ligger treer i puljen, kun tre point bag Slovakiet på den EM-adgangsgivende andenplads.

Og Luxembourg har aldrig deltaget i en slutrunde før.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

- Som privatperson føler jeg mig måske dansk, men som fodboldspiller er jeg fra Luxemborg, siger han om sit dobbelte statsborgerskab. Foto: Mindaugas Kulbis/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Føler sig dansk - uden for fodboldbanen

Selvom Mathias Olesen aldrig rigtigt var i tvivl om, at han skulle fravælge Danmark på det sportslige niveau, føler han sig som en dansker på mange andre punkter.

- Begge mine forældre er danske, jeg snakker dansk derhjemme og gik i en dansk klasse på en internationale skole i Luxembourg, forklarer han.

- Som privatperson føler jeg mig måske dansk, men som fodboldspiller er jeg fra Luxemborg.

Som seksårig rev Mathias og resten af familien teltpælene op i Danmark og flyttede til det lille land, som grænser op til Belgien, Frankrig og Tyskland.

Annonce:

Han kan ikke huske ret meget andet end at bo der, men omvendt har han også venner og familie, som trækker ham mod Danmark.

- Mine forældre, bror og lillesøster bor stadig i Luxembourg. Men nærmest hele tiden, mens jeg har været i Luxembourg, har jeg snakket dansk. Og resten af min familie og mange af mine venner bor i Danmark.

- Jeg prøver også at komme til Danmark, når jeg har ferie. Det er bare ikke så ofte, man har det, når man er fodboldspiller.

Afviser ikke dansk fodboldeventyr

Han sværger troskab til det luxembourgske landshold, men taler dansk med sin familie i Luxembourg og besøger Danmark, når han kan.

Kunne man så tænke, at en fodboldkarriere i det danske kunne friste Matias Olesen?

- I fodbold kan det gå hurtigt i begge retninger, men Danmark er på ingen måde afskrevet, og jeg tror, det kunne være rigtig sjovt at komme til Danmark og spille på et tidspunkt.

Det ligger dog ikke i kortene lige i øjeblikket. Han prioriterer at forfølge drømmen i Bundesligaen.

Men når Ekstra Bladet spørger ham direkte, om et skifte kunne være interessant en dag, er han bestemt ikke afvisende.

- Det kunne være meget interessant og fedt, men jeg fokuserer på Bundesligaen og ser, hvad det kan blive til. Så må jeg se, om jeg på et tidspunkt vender til Danmark, lyder det.

Og så slår Mathias Flaga Olesen alligevel fast:

- Det kunne meget vel ske.