Agent: Bliver i Brøndby

Brøndby IF satser på, at klubben engang i fremtiden kan sælge stortalentet Anis Ben Slimane for et stort millionbeløb. Men det bliver med al sandsynlighed ikke i det kommende transfervindue.

Den 19-årige midtbanespiller forlængede i juli sin kontrakt med de blå-gule frem til sommeren 2024, så Brøndby har Anis Ben Slimane på en lang kontrakt, og der er derfor ikke noget hastværk for nogen af parterne.

Brøndby kan regne med Anis Ben Slimane i foråret.

- Anis er i Brøndby, og det er han rigtig glad for. Der er ingen planer om, at han skal nogen steder i januars transfervindue, men derudover har jeg ikke nogen kommentarer til hans situation. Det er heller ikke så længe siden, at han forlængede sin kontrakt, siger spillerens agent Otman El Falaki til tipsbladet.dk.

Anis Ben Slimane skal ingen steder. Foto: Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Anis Ben Slimane har slidt lidt med spilletiden i dette efterår, hvor det blot er blevet til en enkelt Superliga-kamp fra start. I seneste runde mod SønderjyskE kom midtbanespilleren på banen og blev matchvinder, da han scorede sejrsmålet til 2-1 mod SønderjyskE.

Brøndby-spilleren har i 2020 fået debut for det tunesiske landshold, og han kan dermed ikke blive dansk landsholdsspiller i fremtiden.

