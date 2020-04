AGF overrasker: - Fantastisk at opleve

Der er ikke meget fodbold at varme sig på i disse tider. Men i går overraskede AGF de ældste fans, der har et sæsonkort, med et særligt besøg og en gave fra klubben, så de har lidt at varme sig på, når nu bolden ikke ruller

Bare fordi bolden ikke triller rundt om på de danske Superliga-stadions for tiden, betyder det ikke, at klubberne har glemt deres fans.

I hvert fald ikke i smilets by Aarhus.

Der var flere AGF-legender nemlig på besøg rundt omkring i oplandet med en lille gave til deres sæsonkortholdere i alderen 65+.

Vil forsøde deres tilværelse lidt

At det lige netop var denne målgruppe den traditionsrige klub havde udvalgt, er der en god grund til.

- Det er jo folk, som har fået at vide, at det nok er dem, der skal gå mest i isolation i påsken. Og vi synes, at der var en mulighed for at forsøde tilværelsen lidt for dem, fortæller administrerende direktør i klubben, Jacob Nielsen.

Derfor havde de medarbejdere, der ikke er sendt hjem fra klubben, dagene forinden brugt tiden på at forberede og pakke de mange gaver til de ældste og mest trofaste sæsonkortholdere. Selvfølgelig på forsvarlig vis, forsikrer AGF-direktøren da Ekstra Bladet fanger ham på en telefonforbindelse.

- Det har været en overvældende oplevelse. Vi gjorde det jo uden at varsle det, fordi vi regnede med, at mange ville være hjemme. Det var der da også rigtig mange af dem, der var, fortæller Jacob Nielsen.

AGF-stjernerne Nicklas Backman og Patrick Mortensen ringede de modtagere af gaven op, der ikke var hjemme. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Overvældende oplevelse hos enke

Den lille overraskelse er da også blevet taget rigtig godt imod af modtagerne.

- Der har jo været alt lige fra rigtig søde hilsner til, at man er blevet budt indenfor på kaffe. Det har vi jo desværre pænt måtte afslå og holde den her afstand.

Men særligt en oplevelse med den lille overraskelse har været særligt rørende for AGF-direktøren.

- Men det har også været med tåre. Vi vidste ikke, der var en sæsonkortholder, der gik bort for nogle måneder siden af noget ikke coronarelateret. Så det var enken, der åbnede døren. Men der har datteren så svaret rigtig pænt tilbage, at de er så dybt taknemmelige for det, fordi AGF stod ham så nært.

- Så det har virkelig spredt en enorm glæde. Vi havde regnet med, det ville blive taget godt imod, men det har oversteget alle vores forventninger, så det har været meget overvældende, fortæller Jacob Nielsen, der også selv personligt har været ude og besøge klubbens ældre fans.

Glæder sig til at komme i gang

Foreløbig er der ikke udsigt til at bolden kommer til at rulle igen i Superligaen. Så enhver fodboldfan kan forestille sig, at et besøg af en klub-legende fra ens yndlingsklub er kærkomment.

- Når vi har været ude med gaven, har folk jo bare været rigtig glade for at få besøg af nogle fra AGF. De har ikke haft travlt med at åbne pakken, det har de først gjort efter vi er gået, fortæller Jacob Nielsen.

Klubdirektøren har da også en lille besked til de AGF-fans, der ikke har været i målgruppen for den lille overraskelse.

- Jeg håber, vi snart kan komme i gang igen. Vi glæder os jo bare til at vi, forhåbentlig, skal i gang igen her hen over sommeren med det vi alle sammen er fælles om, nemlig fodbolden på Ceres Park, fortæller Jacob Nielsen.

Det indeholdt gaven fra AGF:

Se også: Brøndby talte med målmonster

Se også: AaB-træners kræftramte datter udskrevet

Se også: Kongen af Brøndby? Bare vent ...

Se også: Storklub lurer på Superliga-profil