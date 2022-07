AGF-profil smutter gratis: Nu skifter han til Belgien

Jon Dagur Thorsteinsson har været en fri mand i et par dage, efter at kontrakten med AGF udløb 30. juni.

Sådan skal det dog ikke blive ved for den 23-årige islandske landsholdsspiller.

Han fortsætter ifølge Ekstra Bladets oplysninger sin karriere i belgiske OH Leuven, hvor han efter planen får de sidste detaljer på plads i løbet af de kommende dage.

I italienske medier har der de seneste mange uger ellers været skrevet meget om, at Thorsteinsson skulle til støvlelandet, hvor Lecce var meldt interesseret i den offensive midtbanespiller.

Det har dog ifølge Ekstra Bladet oplysninger reelt været en tvekamp mellem OH Leuven og det andet belgiske mandskab Standard Liege om at vinde islændingens gunst, men nu kan OH Leuven så glæde sig over, at det blev dem.

Artiklen fortsætter under billedet..

Der skal ikke dribles og hives i trøjer mere i Superligaen for Thorsteinssons vedkommende. Foto: Jens Dresling

Den flamboyante Thorsteinsson har været AGF-spiller de seneste tre sæsoner, men bruddet med AGF har været en offentlig hemmelighed et godt stykke tid. Allerede i april lagde han en hilsen op på sin Instagram-profil, hvor han tog afsked med fansene i Smilets By.

Et farvel, der kom i kølvandet på et Superliga-opgør mellem AGF og Vejle, hvor profilen var helt droppet til kampen, selvom holdet var hårdt ramt af skader og karantæner. En beslutning, som sportsdirektør Stig Inge Bjørnbye havde truffet.

Da AGF senere kom faretruende tæt på nedrykning, fik islændingen dog spilletid igen. I alt har han lavet 20 mål 13 assists for klubben.

