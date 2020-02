AGF snød FCK i overtiden

Et langskudsmål i dommerens tillægstid gav AGF sejren 1-0 over FC København i træningsturneringen Atlantic Cup i Portugal

En dårlig generalprøve giver en god premiere. Sådan lyder et gammelt ordsprog, og man fristes til at sige, at det forhåbentlig er sandt, hvad angår Superligaen, der i næste weekend

For da FC København og AGF - henholdsvis ligaens nummer to og tre - fredag eftermiddag tørnede sammen i finalen i træningsturneringen Atlantic Cup, var der ikke just tale om et festfyrværkeri.

Kun kampens sidste minutter skabte lidt underholdning, og især AGF's indskiftning af Mustafa Amini viste sig at være et godt træk.

I hvert fald stod den 26-årige australier for flere gode detaljer i sin korte tid på banen, og det var på den måde også fortjent, at han blev matchvinder og spillede pokalen hjem til Aarhus, da han i kampens overtid sendte et tørt drøn af et hug ind bag Kalle Johnsson i FCK's mål.

Inden da var der spillet en kamp, hvor det var tydeligt, at begge mandskaber skulle have banket det sidste vinter-rust af sig.

De fine detaljer udeblev eller løb ud i græstæppet på Estádio Algarve, hvis mere end 30.000 siddepladser stod gabende tomme.

Den tvivlsomme kulisse gjorde heller ikke noget godt for kampen, hvor AGF tydeligvis havde en meget disciplineret tilgang.

FCK, der var helt uden de skadede Victor Fischer og Jens Stage var mest på bolden, men de store åbne chancer kunne man kigge langt efter i det portugisiske ferieparadis.

Begge hold havde sporadiske muligheder - AGF tegnede sig for de største. Eksempelvis i slutningen af første halvleg hvor Jakob Ankersen blev sendt af sted af Patrick Mortensen, men Ankersens chip fortsatte over FCK-målet.

Det billede fortsatte i anden halvleg, hvor en utrættelig Carlos Zeca arbejdede hård på AGF's midtbane, men typisk forgæves.

20 minutter før tid indtraf den måske vigtigste begivenhed for københavnerne, da vinterens dyreste indkøb, Mikkel Kaufmann, fik debut da han fik de sidste 20 minutter.

Det var dog en anden indskifter, der stjal showet.

For i sine begrænsede minutter på banen nåede Mustafa Amini nemlig både at sende et brag på den ene opstander og altså at blive matchvinder.

Tydeligt en mand, AGF har brug for til næste søndags kamp mod Randers.

FC København skal derimod håbe på lidt mere konsekvens, når de fredag åbner foråret mod Esbjerg.

Der resterer seks runder af Superligaens grundspil.

Se også: Penis-straf var fake news

Stor tumult i Brøndby-kamp

Se også: Dolberg er lønkonge: Medie offentliggør million-aftalerne