AGF-stjernen ofrede alt i vild afslutning

Lyngby kredsede om et sent point i slutfasen mod AGF, men manglede den sidste skarphed

AARHUS (Ekstra Bladet): Var der nogen der tvivlede på Casper Højer Nielsens loyalitet til AGF efter to kiksede transfers til Dinamo Zagreb de seneste fire måneder, så leverede AGF's stjerneback beviset i slutfasen mod Lyngby.

For Casper Højer Nielsen risikerede nærmest karrieren, da han i slutfasen uden tanke for sig sig kastede sig ned og heroisk forsøgte at redde en bold, der var ved at boble ind til 1-1.

AGF-backen tordnede ind i stolpen, mens hans gyldne venstrefod viklede sig ind i jernstiverne i bunden af målet.

Og da situationen var overstået lå Casper Højer på urovækkende vis tilbage og vred sig i smerte, mens tankerne om en alvorlig skade begyndte at melde sig.

Men Casper Højer Nielsen er skabt af et specielt stof, så han nåede at rejse sig og forsvare den snævre 1-0 sejr hjem til De Hvi'e. Og med tanke på den risiko som han tog i sit forsøg på at afværge Lyngbys senes udligning, så var det til at forstå, da han i overtiden flippede totalt ud på sine passive holdkammerater, da de atter tillod en farlig Lyngby-mulighed.

Casper Højer Nielsen ofrede sig for trøjen. Arkivfoto: Lars Poulsen

I den bidende februar-kulde på Aarhus Stadion endte en sylespids projektil fra en iskold islænding med at sætte gang i AGF's forår.

Mod et Lyngby-mandskab i klar fremgang endte Jon Dagur Thorsteinssons afslutning fra nært hold i starten af anden halvleg med at udgøre forskellen på de to ,mandskaber.

Det var anden gang, at islændingen sænkede Lyngby denne sæson, så de kongeblå glæder sig formentlig over, at de ikke skal se på ham resten af sæsonen.

Kamil Grabara gik efter premiere-nullerten i Vejle i rette med en AGF-fan, der var lidt for pessimistisk efter 0-0 i Vejle. Men AGF fik ikke mod Lyngby slettet indtrykket af, at De Hvi'e lige nu lever på en solid defensiv og ikke ret meget andet.

Således var AGF's største præstation mod Lyngby, at de holdt modstanderne fra afslutninger i kampens midterste time.

Men indledningen og afslutningen på kampen sad Lyngby på, og de havde fortjent mere end nul point for indsatsen.

