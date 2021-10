Agger åbner op: - Han kostede Barcelona-skifte

Daniel Agger var i sin Liverpool-tid flere gange klar til at skifte til FC Barcelona, men valgte at tro på Brendan Rodgers' ord. Den beslutning ærgrer den tidligere landsholdskaptajn

Daniel Agger er ikke typen, der hænger fast i fortiden.

Den nuværende HB Køge-træner bruger sjældent mange kalorier på at spekulere over hvis og hvis.

Men også for Agger er der undtagelser.

For den tidligere landsholdskaptajn kan stadig ærgre sig over, at han ikke kom til FC Barcelona.

Det fortæller han i podcasten 'Bag om Trøjen', som er lavet af den tidligere landsholdsspiller Jan Michaelsen.

Det er dog mest af alt måden, som det foregik på, der den dag i dag ærgrer Daniel Agger.

For det er også karakteristisk for ham, at han ikke glemmer folk, der siger et, men gør noget andet.

Både i sommeren 2012 og i sommeren 2013 havde Agger chancen for at blive holdkammerat med Lionel Messi i FC Barcelona, men daværende Liverpool-manager Brendan Rodgers satte med sine ord en stopper for skiftet.

- Jeg havde sagt til ham, at hvis han havde brug for mig her (i Liverpool, red.), så er jeg her også. For det er den klub, jeg gerne vil være i.

- Men hvis der var nogen tvivl i hans hoved - bare den mindste - så synes jeg, at han skulle sende mig af sted (til Barcelona, red.). For det ville jeg også gerne.

- Han svarede mig hver gang - over to transfervinduer - at han gerne ville beholde mig, siger Daniel Agger i 'Bag om Trøjen'.

Daniel Agger spillede i Liverpool fra 2006 til 2014. Foto: Lars Poulsen

Daniel Agger blev op til sæsonen 2013/14 ny viceanfører i Liverpool.

Det viste Agger, at Rodgers troede på ham - og den stærke danske midterforsvarer troede oprigtigt på sin daværende manager på det tidspunkt.

Det skulle dog ændre sig.

For selvom Agger var viceanfører, var han lige pludselig også kun fjerdevalg til midterforsvaret.

- Jeg kunne godt se, at der skete et eller andet. Det skete over en uge eller to. Jeg gik fra at få anførerbindet som vicekaptajn til at stå som nummer fire i rækken.

- Det gav ikke rigtig nogen mening. Alt var fint, fik jeg at vide. De troede på mig. Men jeg er meget en handlingens mand. Der skal handling bag ordene, og det var der en kæmpe mangel på, siger Daniel Agger.

I podcasten fortæller han, at han har taget noget med sig fra alle sine tidligere trænere. Både positive og negative ting.

Han roser Rodgers fodboldmæssige evner og kalder ham en dygtig træner, men ledelsesmæssigt tjener den nuværende Leicester-boss som et eksempel på, hvordan Agger ønsker ikke at være som træner.

- Han havde kæmpe mangler. Han var en ekstremt ung træner på det tidspunkt, der kom til en kæmpe klub.

- Det viste sig, at mange af de ældre spillere, som havde noget at sige, blev skippet én efter én. Der var jeg en af dem, siger Daniel Agger og nævner spillere som Steven Gerrard, Jamie Carragher og Dirk Kuyt som andre 'ofre'.

Daniel Agger i samtale med Brendan Rodgers under en kamp mod Swansea i februar 2014. Foto: Simon Bellis/AP/Ritzau Scanpix

Ifølge den tidligere Liverpool-forsvarer havde han rent statistisk sin bedste sæson i 2013/14, men alligevel så Brendan Rodgers trods forsikringer om det modsatte ikke hans vej.

Nogen forklaring fik Agger ikke.

- At det skete på den måde, havde jeg svært ved at acceptere. Havde jeg fået ren besked - 'du er simpelthen ikke god nok' - havde jeg kunnet acceptere det, siger Daniel Agger, der mener, at hans karriere kunne være blevet forlænget med tre, fire eller endog fem år, hvis han havde skiftet Liverpool ud med FC Barcelona.

I stedet tog han i august 2014 'hjem' til Brøndby.

Daniel Agger havde et par skadesplagede sæsoner på Vestegnen, og det blev aldrig den succes, som han havde håbet.

- Der skal jeg nok kigge mig selv i spejlet, for jeg kom måske hjem til klub og et hold, som jeg ikke havde studeret nok.

- Der var meget kaos i truppen og også alle andre steder, siger 36-årige Daniel Agger, der med egne ord havde sat sine forventninger 'alt, alt for højt i forhold til, hvor klubben var på det tidspunkt.'

Du kan høre hele podcasten med Daniel Agger her.